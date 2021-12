Réseaux privés 5G: Les solutions ZTE à la pointe de la technologie

Les réseaux privés 5G sont sur le point de transformer les entreprises. ZTE continuera d’évoluer pour créer des réseaux privés 5G pour les entreprises, lancer des solutions et des produits de bout en bout, diriger l’innovation technologique et autonomiser les opérateurs.

La combinaison entre le l’innovation et le déploiement de la 5G a engendré une série d’innovations technologiques dans les réseaux publics dans le monde entier. De plus, la vitesse de la transformation numérique de l’industrie a également accru le besoin d’un réseau qui combine vitesse, connectivité, puissance de calcul et accès aux applications clés. Toutefois, pour les entreprises ayant des exigences diversifiées en matière de couverture réseau, de fiabilité, de sécurité, de confidentialité des données ainsi que de droits de contrôle du réseau, le réseau public ne s’avère pas être le moyen le plus approprié pour opérer dans de bonnes conditions.

Ceci sans oublier le fait qu’avec la transformation numérique rapide de l’industrie dans le monde, les entreprises cherchent à être à l’avant-garde ont besoin d’un réseau privé 5G flexible et agile. Ainsi de nombreuses entreprises se retrouvent à la recherche d’une solution unique offrant une intégration complète, un chargement à la demande et une livraison globale dans la construction d’un réseau privé avec accès 5G. Justement All Scenario Private 5G est un exemple de solution qui aide les opérateurs à réaliser la 5G privée en tant que service.

Scénarios prometteurs

Trois domaines, en particulier, démontrent à la fois la demande de développement de la 5G et un vaste espace de marché pour innover de nouvelles solutions basées sur les réseaux privés.

Dans les domaines industriels, tels que la production intelligente et l’énergie, l’innovation moderne dans ces domaines importe plus que l’amélioration des chiffres de production ; cela peut également permettre l’incorporation de l’automatisation et du contrôle à distance des machines de production, réduire les émissions de carbone et aider les sites de fabrication à être plus respectueux de l’environnement. Le streaming 5G de données en direct réduit le temps nécessaire pour prendre des décisions clés et, dans certains cas, peut être utilisé dans des environnements de fabrication pour revendre l’énergie inutilisée aux fournisseurs.

Le second domaine concerne la gouvernance sociale, y compris la sécurité publique, la médecine à distance et l’éducation intelligente. Ces applications peuvent permettre aux professionnels de la santé de sauver plus de vies et de lancer de nouveaux médicaments comme le vaccin COVID-19 dans les quatre coins du monde. Pour les pays ayant un retard en matière d’innovation en médecine d’urgence, la 5G peut signifier la fin des souffrances de nombreuses personnes, car les ressources sont mieux allouées et rapidement déboursées là où elles sont nécessaires. Cependant, la nature des données médicales signifie que la confidentialité est primordiale, et fonctionner sur un réseau public peut conduire au désastre.

Le troisième domaine concerne le secteur du divertissement, y compris les diffusions en direct et en ultra-haute définition et les applications AR/VR. La concurrence entre les fournisseurs de contenu et le nombre de ressources disponibles pour alimenter de nouvelles innovations signifie que l’industrie du divertissement est toujours à la pointe de ce qui est nouveau, et les possibilités du réseau 5G ne font pas exception.

Solutions ciblées pour les entreprises

Le produit de réseau central de ZTE est en effet capable d’être déployé en périphérie dans les usines, les campus, les hôpitaux, les champs pétrolifères, les réseaux électriques, les ports ainsi que d’autres environnements réels afin d’accélérer le rythme des affaires dans ces secteurs. Grâce au processus de pré-installation en usine et de mise en service sur site en un clic, ZTE réduit la complexité de la mise en œuvre et de la maintenance du réseau privé.

Tendances futures pour les réseaux privés 5G

Pour ce qui est des prévisions pour l’avenir des réseaux privés 5G, ces derniers devraient augmenter encore en termes d’applications industrielles, en particulier dans les secteurs concurrentiels où la confidentialité est nécessaire. À noter aussi que la mise en réseau 5G privée de tous les scénarios aide davantage d’opérateurs à réaliser la 5G privée en tant que service sur les marchés mal desservis du monde entier.

D’un autre coté, la livraison et l’itération rapide, basées sur la granularité des micro-services, évolueront pour répondre aux besoins des applications de l’industrie. Les experts de l’industrie ont découvert que la 5G est jusqu’à cent fois plus rapide que les vitesses 4G LTE avec lesquelles les industries peuvent être habituées à travailler. Sans la latence et les retards auxquels les entreprises s’attendent, les applications peuvent fonctionner plus rapidement que jamais.

Par ailleurs, les nouvelles fonctionnalités 5G telles que les réseaux sensibles au temps (TSN), les réseaux non publics (NPN) et les réseaux locaux 5G (LAN) permettront aux industries manufacturières de passer aux communications sans fil. Cela ouvre les possibilités de l’Internet des objets (IoT), permettant l’automatisation de nombreuses tâches et réduisant la fabrication et délais d’expédition. Ceci est sur le point de révolutionner la chaîne d’approvisionnement alors que la fabrication est en évolution de plus en plus rapide.

ZTE continuera d’évoluer pour créer des réseaux privés 5G pour les entreprises, lancer des solutions et des produits de bout en bout, diriger l’innovation technologique et autonomiser de nouvelles entreprises.

Progrès de ZTE sur le marché des réseaux privés 5G Fondé en 1985, ZTE est le premier fournisseur mondial de solutions intégrées de communication et d’information dans plus de 160 pays et régions. Son engagement envers l’innovation l’a placé à l’avant-garde du développement des réseaux privés 5G. Par exemple, son produit de réseau central, i5GC, intègre et optimise plus de 10 éléments clés d’un réseau central 5G tout en ne nécessitant qu’un seul serveur pour terminer le déploiement de l’ensemble du réseau. Cela facilite le déploiement avec succès, même dans des environnements où les ressources sont limitées. Son approche unique de tous les scénarios d’accès au réseau privé 5G aide les opérateurs à réaliser un réseau privé 5G en tant que service qui peut transformer la façon dont leurs utilisateurs finaux interagissent avec eux, accélérant ainsi la vitesse du commerce. En outre, ZTE i5GC a réalisé la convergence 4G et 5G pour prendre en charge une plus large gamme de terminaux IoT (Internet des objets). ZTE vIMS peut également être déployé comme le i5GC pour fournir un service VoNR et VoLTE pour la communication vocale, la commande et la planification. En collaboration avec ses partenaires mondiaux, ZTE a mis en œuvre des applications industrielles verticales 5G+ dans plus de 15 secteurs différents, notamment l’industrie, la gouvernance sociale et le divertissement.