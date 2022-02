Réouverture des frontières: l’aéroport d’Agadir accueille ses premiers passagers

Le trafic aérien international a repris, ce lundi, au niveau de l’aéroport Agadir-Al Massira, avec l’arrivée sur le tarmac de cette plateforme aéroportuaire de deux avions en provenance respectivement, de Las palmas et de la France.

Les passagers à bord de ces deux aéronefs dont des Marocains Résidents à l’Etranger (MRE) ont été accueillis dans le respect strict des mesures sanitaires préventives, mises en place par les autorités compétentes au niveau de cet aéroport, afin de lutter contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de l’aéroport Agadir-Al Massira, Mohamed Bahaj, a indiqué que le trafic aérien international a repris officiellement, au niveau de l’aéroport Agadir-Al Massira à l’instar d’autres plateformes aéroportuaires à l’échelle nationale et ce suite à la réouverture de l’espace aérien marocain, après plus de deux mois de fermeture.

Des efforts inlassables sont déployés par l’ensemble des services opérant au sein de cet aéroport afin que l’arrivée et le départ de passagers se déroulent en toute fluidité et dans d’excellentes conditions, a-t-il assuré, notant que dans le but de préserver la santé des passagers, et les prévenir contre une éventuelle infection à la Covid-19, une batterie de mesures préventives pratiques a été prise dont l’aménagement d’un Centre de vaccination.

A rappeler que le gouvernement avait annoncé le 1er février courant une série de mesures et de dispositions, à partir du 7 février, pour garantir une mise en œuvre efficace de sa décision portant sur la réouverture des frontières aux vols en provenance et à destination du Royaume.

Prises conformément aux dispositions juridiques relatives à la gestion de l’état d’urgence sanitaire et sur la base des recommandations de la Commission technique créée à cette fin, ces mesures portent notamment sur l’obligation de présenter le Pass vaccinal et le résultat négatif d’un test PCR de moins de 48 H avant d’embarquer à bord de l’avion pour tous les voyageurs désirant accéder au territoire national, et la réalisation de tests rapides pour les passagers dès leur arrivée aux aéroports du Royaume.

Elles concernant de même, la réalisation de tests PCR pour des groupes de voyageurs de manière aléatoire dès leur arrivée, la possibilité d’effectuer un test supplémentaire à l’hôtel ou au centre de résidence pour les touristes, après 48 heures de leur entrée au territoire national et la mise en place de mesures spéciales pour les cas positifs.