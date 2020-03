Rencontre: “l’Innovation au Féminin”, à Casablanca

Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme, le Club des Femmes Ingénieurs de l’EMI (CFIE), branche féminine de l’Association des Ingénieurs de l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs (AIEM), organise, le samedi 21 mars 2020 à l’hôtel Hyatt Regency de Casablanca, la deuxième édition de la « Rencontre Annuelle de la Femme Ingénieur ».

La tenue de cette deuxième édition, fait échos au succès remarqué rencontré par la 1ère édition organisée en mars 2019. Il traduit également l’ambition forte du CFIE de confirmer cette rencontre comme un rendez-vous annuel incontournable pour célébrer la femme ingénieur et pour mettre en avant sa contribution grandissante dans l’un des principaux leviers de compétitivité de l’économie nationale.

Ainsi, après avoir honoré l’année dernière le rôle de la femme marocaine dans l’industrie, le CFIE a choisi pour cette année la thématique : l’Innovation au Féminin. Ce choix vise à mettre les projecteurs sur la contribution active de la femme à l’une des tendances les plus actuelles au niveau national et mondial.

Ainsi, cette édition permettra, à travers une série de conférences plénières, de workshops et de formations, de faire le point sur la contribution de la femme à l’écosystème national de l’innovation, de mettre en avant ses réalisations et ses succès. Elle permettra également d’analyser et de proposer des solutions aux challenges rencontrés pour l’émancipation de la femme dans ce domaine. Dans ce sens, la rencontre sera marquée par l’organisation d’une compétition nationale pour les startups innovantes, portées par des femmes ou visant l’amélioration de la condition féminine. Cette compétition intitulée « startups innovantes : Par les femmes ou Pour les femmes », vise principalement à promouvoir l’entreprenariat innovant et de donner de la visibilité aux entrepreneurs femmes auprès des investisseurs et des donneurs d’ordre ainsi qu’auprès d’une clientèle ciblée.

Par ailleurs, et à l’instar de la première édition, la rencontre sera également l’occasion pour rendre hommage à des femmes marocaines, au parcours inspirant, qui ont laissé leurs empruntes dans les domaines de l’innovation, de la recherche et de l’entrepreneuriat. A cet effet, Le CFIE avec la collaboration d’un jury constitués d’experts en innovation décernera le Trophée de la Femme Ingénieur Leader, à celles qui ont fortement contribué à l’innovation et aux défis de la transformation dans différents secteurs et qui ont un impact positif sur l’économie ou la société marocaine.

En portant l’ambition ferme d’ériger la Rencontre Annuelle de la Femme Ingénieurs, en un rendez-vous annuel reconnu et attendu pour honorer la femme ingénieur au Maroc en particulier et la femme marocaine de manière générale, le CFIE, au même titre que toutes les composantes de l’AIEM, poursuit la mission historique de contribuer activement au développement de l’ingénierie marocaine, comme un levier indispensable au développement du Royaume. Un rôle qui ne peut être rempli que s’il profite pleinement de toutes les potentialités des hommes et des femmes de notre pays.