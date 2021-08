Rencontre Entreprises de inwi: une 4ème édition réussie !

inwi a clôturé avec succès la 4ème édition des « Rencontres Entreprises », organisées en format 100% digital en partenariat avec la Chambre française du commerce et de l’industrie du Maroc (CFCIM).

Cette année, la 4ème édition des « Rencontres Entreprises », dans sa version digitale, a connu la participation de plus de 500 entreprises et organismes de toutes tailles et représentant plusieurs régions du royaume et divers secteurs d’activité.

Plusieurs thématiques liées à la transformation digitale ont été débattues lors de cette 4ème édition 100% digitale, notamment : la cyber sécurité à l’heure de la crise sanitaire, les solutions de continuité et de reprise d’activité (Disaster Recovery), les solutions de travail collaboratif ou encore l’amélioration de la productivité et de l’agilité de l’entreprise avec les solutions de Communications Unifiées.

Par ailleurs, les webinaires ont connu la participation du cabinet AB Conseil ainsi que plusieurs partenaires de inwi, reconnus mondialement pour leurs innovations dans les différents domaines abordés. Ce panel a mis ses expertises au service des entreprises participantes afin de les aider à adopter, chacune selon ses spécificités, les meilleurs outils disponibles et susceptibles d’améliorer leurs performances et leur agilité.

En plus de contribuer à renforcer la culture de la transformation digitale, ces webinaires ont permis aux différentes entreprises participantes de mieux appréhender la sécurité de leurs données et d’être accompagnées par les experts inwi dans la mise en place de dispositifs de défense à la fois fiables, efficaces et innovants.

Les « Rencontres Entreprises » ont également permis d’accompagner les opérateurs économiques dans leur processus de transformation digitale en mettant à leur disposition différents outils nécessaires à leur digitalisation. Cet accompagnement a d’autant plus d’impact au vu du contexte actuel de crise sanitaire qui a fortement contribué à l’accélération du virage digital à l’échelle mondiale.

Au fil des années, les « Rencontres Entreprises » de inwi se sont ainsi installées comme un rendez-vous incontournable destiné à rendre la transformation digitale plus concrète et plus accessible aux entreprises nationales de toutes les tailles.

L’opérateur digital inwi s’est engagé, depuis plusieurs années, sur toute la chaîne de valeur de l’inclusion numérique et de l’accélération de la digitalisation des entreprises. Cela s’est matérialisé par la mise en place d’une infrastructure solide et une offre de solutions et de services Cloud et sécurité, innovantes et évolutives, destinées aux professionnels et conçues en partenariat avec des leaders mondiaux dans le domaine.