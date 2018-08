Rencontre entre la CGEM et la Banque Mondiale

Pour sa part, Belhaj a mis l’accent sur un engagement renforcé du Groupe de la Banque Mondiale en faveur du Maroc, considéré comme un modèle régional et Africain. Il a notamment invité la CGEM à être partie prenante d’une nouvelle et nécessaire génération de réformes pour le pays.

«Le Maroc dispose du potentiel pour réaliser une croissance régulière supérieure à 6%. Il y a des leviers à actionner en urgence pour améliorer l’environnement des affaires, développer l’employabilité du capital humain et libérer l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Pour cela, un partenariat public-privé fort est nécessaire», a souligné le président de la CGEM.