Renault révèle sa vision automobile du développement durable à ChangeNOW 2022

Renault dévoilera en première mondiale son nouveau concept-car à l’occasion du sommet ChangeNOW 2022, le 19 mai 2022 à 9h00 (CET).

Ce concept-car unique incarne la vision du développement et engagement durable du groupe, et a été annoncé pour la première fois le 18 février 2022 par Luca de Meo, CEO de Renault Group et Renault marque, durantla Conférence des Résultats Financiers 2021 de Renault Group.

Dédiée aux solutions durables et à celles ayant un impact positif, ChangeNOW est le plus grand événement pour la planète dans le monde, et aura lieu simultanément au Grand Palais Ephémère et à la Tour Eiffel du 19 au 21 mai 2022 à Paris.

Pour la première mondiale de ce concept-car, Renault organisera une conférence de presse à 9h00 (CET), accessible sur le site web dédié www.events.renault.com.