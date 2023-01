Renault Maroc réitère sa position de leader sur le marché automobile nationale

Renault Maroc réalise une performance record sur les 10 dernières années, en s’appropriant 16,3% de part de marché. Malgré la tendance baissière du marché marocain (VP + VU) de 8 % par rapport à 2021, marquée par l’inflation et la crise du pouvoir d’achat des ménages, la marque Renault se démarque en augmentant ses volumes et en enregistrant une progression de sa part de marché de 2,8 %, la meilleure performance sur le marché national.

Pour la 13e année consécutive, la marque Renault occupe la 2e place du marché national et poursuit sa croissance sur les segments créateurs de valeur en enregistrant un volume record de 26.385 ventes en 2022, soit une progression de 11,4 % par rapport à 2021.

Forte d’une gamme complète, la marque Renault se positionne dans le TOP 10 des ventes de véhicules particuliers avec deux modèles : Express (3e) et Clio (6e).

MEGANE ET EXPRESS VP, LEADERS DE LEURS SEGMENTS RESPECTIFS & EXPRESS VP, BEST SELLER DE LA MARQUE EN 2022

À fin 2022, Express enregistre une performance exceptionnelle de 12.219 ventes et 67,6 % de part de segment.

Lancé depuis un an et demi au Maroc, Express est le best-seller de la marque et le 3e véhicule le plus vendu en 2022 au Royaume, toutes marques confondues, une fierté pour le made in Morocco.

Clio est troisième sur son segment avec 17,9 % des ventes. Occupant la 6e place du podium des meilleures ventes au Maroc, Clio enregistre 5984 ventes.

Sur un segment de marché dynamique et extrêmement concurrentiel, Mégane conforte sa première place dans le segment C Bicorps pour la 6e année consécutive avec 999 unités vendues et 18,9 % de part de segment.

Sur un segment B SUV très dynamique, Captur enregistre un volume de 1321 unités vendues soit une part de segment de 17,4 % et se positionne ainsi dans le top3 de son segment.

RENAULT MAROC, MARQUE N° 1 DU MARCHE VÉHICULES UTILITAIRES LÉGER & EXPRESS VAN & MASTER, LEADERS DE LEURS SEGMENTS RESPECTIFS

Renault Maroc confirme sa position de leader sur le marché de VUL avec une part de marché de 26,5 %, grâce à ses trois modèles piliers : Master, Express Van & Trafic.

À fin 2022, Express Van se positionne N° 1 dans le TOP 10 des ventes du marché des véhicules utilitaires.

Sur le segment de grands fourgons, Master confirme sa position de N° 1, pour la 3e année consécutive, avec 25,3 % de part de segment. Proposant une multitude de possibilités de transformation, Master enregistre un volume de ventes de 1636 à fin 2022.

Sur le segment de fourgonnettes, Express VANbat le record de ventes avec une part de segment exceptionnelle de 91,5 %, le best-seller du marché VU enregistre un volume total de 2882 permettant ainsi de consolider la position de la marque sur le segment des fourgonnettes.

Sur le segment de petits fourgons, Trafic est 2e sur son segment avec 322 unités vendues et

26,7 % de part de segment.

EN 2023, RENAULT MAROC DÉVOILE SA GAMME E-TECH AVEC LE LANCEMENT DE 4 MODÈLES ELECTRIFES

En 2023, Renault Maroc continuera son offensive sur le marché marocain avec le lancement de sa nouvelle gamme complète Renault E-Tech, proposant la technologie E-Tech full hybrid et E-Tech 100 % électrique.

Avec l’introduction des nouveaux modèles E-TECH, Renault ajoute encore plus de choix et de polyvalence à son offre de motorisations. La marque offre ainsi l’accès à une solution électrifiée pour tous les usages.

Au Maroc, Renault démarrera son électrification avec le lancement de 4 modèles E-Tech à savoir :

Arkana

Megane E-Tech 100% electric

Austral

Kangoo

Ces 4 modèles consolideront la position sur le segment C de la marque dans le Royaume et ouvriront la voie vers d’autres modèles électrifiés.

Mohamed Bennani, Directeur général de la marque Renault au Maroc

« Renault réalise la meilleure progression sur le marché national et une part de marché record, avec deux modèles dans le TOP 10 des ventes de véhicules particuliers (Clio & Express) et quatre modèles premiers sur leurs segments (Megane, Express, Express Van & Master).

En 2023, la marque continue son offensive sur le marché marocain avec le lancement de sa gamme E-Tech complète incluant les technologies Full hybrid et 100 % électriques. Ces modèles consolideront la position de la marque dans le Royaume et sur le segment C. Une solution complète de bornes de recharge, financement et après-vente sera proposée afin d’accompagner la demande de nos clients E-Tech ».