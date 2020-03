Renault Maroc met en place son Digital Hub

Pour accélérer la transformation digitale de ses différentes activités, le Groupe Renault Maroc a lancé son digital hub, une antenne de Renault Digital (filiale du Groupe) à l’instar du Brésil et de la Russie. Le Groupe Renault a initié cette démarche afin d’améliorer son efficacité opérationnelle grâce à des méthodologies nouvelles et créatives. Cet incubateur de projets digitaux qui réunit les équipes métiers et informatique, est au cœur de cette transformation pour accompagner le Groupe dans son innovation continue.

Le Digital Hub a pour mission de développer des produits IT destinés à l’ensemble des métiers du Groupe au Maroc mais aussi à d’autres pays de la région Afrique, Moyen-Orient, Inde et Asie Pacifique. Ces produits ont la capacité de simplifier le quotidien et répondre à la fois aux nouveaux enjeux du développement de l’automobile et des nouvelles technologies ainsi qu’à la satisfaction des clients du Groupe.

Le Digital Hub réunit des compétences techniques (développeurs, architectes, user experience designers, coach agile etc…), permettant de développer des projets depuis leur genèse jusqu’à leur livraison et également de gérer plusieurs projets simultanément. Le Hub est capable de livrer en un temps record des projets à fortes valeurs ajoutées tant pour l’industrie, le commerce que pour les fonctions supports de l’entreprise. L’objectif premier étant d’intégrer les besoins du client interne au cœur du projet tout en gardant un lien fort avec le terrain.

Les équipes fonctionnent en totale autonomie, selon le mode agile, une culture soutenue par le Groupe Renault qui repose sur la prise de décisions rapides, sur la capacité de briser les silos et de s’adapter avec agilité.

Parmi les premiers projets menés dans le cadre du Digital Hub, les équipes ont développé une plateforme digitale B2B pour la gestion de l’activité du véhicule d’occasion, un portail dédié à la gestion de la flotte du transport du personnel, ou encore des tablettes connectées au poste de travail, un outil du quotidien qui permet d’anticiper sur les sujets Qualité, de faciliter la gestion des opérateurs et de limiter les déplacements selon des modèles opératoires …

Ainsi, le Digital Hub accompagne également les usines et le commerce dans leur transformation digitale globale, afin d’être connectées, agiles et compétitives. L’objectif étant de répondre à une transformation digitale globale des différentes activités en connectant les femmes, les hommes et les processus.

Résolument tournés vers l’avenir, les systèmes de production et de vente se transforment pour répondre aux nouveaux enjeux de l’automobile et aux attentes des clients du Groupe. Nouveaux métiers, nouveaux savoir-faire, nouveaux outils… Cette digitalisation favorise la diffusion de la bonne information au bon endroit au bon moment et ce afin d’accroître la satisfaction du client.