Renault Maroc maintient son leadership industriel et commercial (VIDEO)

En 2022, Renault Group Maroc maintient son leadership industriel et commercial, et ce malgré un contexte particulièrement marqué par les crises successives de l’approvisionnement et de la logistique, mais aussi par la hausse des matières premières et la crise du pouvoir d’achat des ménages, qui ont impacté l’ensemble de la filière automobile.

Avec l’annonce de l’affectation à l’usine de Tanger de la fabrication d’un véhicule 100 % électrique et la signature du partenariat avec Managem Group pour le sourcing en profondeur de matériaux stratégiques d’origine marocaine, Renault Group a franchi en 2022 un nouveau cap au Maroc en confortant davantage son rôle de locomotive de la filière automobile marocaine.

La production et les exportations en hausse

La production des deux usines de Renault Group au Maroc a connu une augmentation de 15,3 % comparée à l’année précédente avec un total de 350.018 véhicules fabriqués. L’usine de Tanger a fabriqué 255.494 véhicules, soit une évolution de 11 % par rapport à 2021.

L’usine Renault de Casablanca, la SOMACA, a réalisé un nouveau record de production de 94.524 véhicules, soit une augmentation de la production de 20 % par rapport à 2021.

Côté exportations, Renault Group Maroc a exporté près de 86 % de la production de ses deux usines. L’usine de Tanger a expédié près de 237.436 véhicules soit près de 93 % de sa production, tandis que l’usine de Casablanca a exporté plus de 63.962, soit près de 68 % de sa production.

Au total ce sont 301.398 véhicules produits dans les usines de Tanger et Casablanca qui ont été exportés vers 71 destinations dans le monde. Les exportations du Groupe ont représenté en 2022 70 % des exportations de véhicules du Royaume.

Le pôle industriel marocain est un des piliers du dispositif industriel mondial de Renault Group, les véhicules « made in Morocco » représentant plus de 17 % des ventes mondiales du Groupe en 2022.

Coup d’envoi à l’introduction des technologies d’électrification à l’usine de Tanger

2022 marque également le démarrage de l’industrialisation à l’usine de Tanger du véhicule 100 % électrique : Mobilize DUO. Dédié à la mobilité partagée, compacte et connectée, Mobilize DUO vise à intégrer 50 % de matériaux recyclés dans sa fabrication et à être recyclable, en fin de vie, à 90 %.

L’introduction de DUO à l’usine de Tanger est portée par l’investissement d’une nouvelle ligne de montage qui intégrera le process propre à la spécificité d’un véhicule électrique et vient renforcer la confiance du Groupe dans la plateforme industrielle marocaine.

La nouvelle identité visuelle Dacia sur les chaînes marocaines

Les véhicules de la marque DACIA fabriqués dans les usines de Casablanca et de Tanger (Logan, Sandero Steway, Sandero Streetway) arborent désormais la nouvelle identité visuelle de la marque. Une première dans l’industrie automobile, cette nouvelle identité visuelle est déployée simultanément sur l’ensemble de la gamme Dacia et dans tous les sites de production de la marque dans le monde.

Une nouvelle avancée pour l’écosystème Renault

Le développement de l’écosystème Renault a franchi une nouvelle étape grâce au partenariat stratégique conclu entre Renault et Managem Group pour un approvisionnement durable en cobalt marocain visant à sécuriser du sulfate de cobalt bas carbone produit au Maroc et à garantir la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement des batteries électriques produites en Europe.

Un accord qui viendra soutenir la profondeur de l’écosystème Renault et renforcera davantage le positionnement du Maroc en tant que plateforme de production et d’exportation de véhicules automobiles, de pièces et maintenant de matières premières stratégiques d’origine marocaine.

Pour rappel, le premier accord pour le développement de l’écosystème Renault conclut avec le Royaume en 2016 arrive à échéance fin 2023 et le Groupe est en ligne pour atteindre les objectifs de cette première phase. Déjà à fin 2021, le Groupe a réalisé un taux d’intégration locale de 64 % hors mécanique et 1,3 milliard d’euros de sourcing.

2022, des étapes symboliques et des consécrations

2022 a été aussi l’occasion de revenir sur le chemin parcouru par la filière automobile marocaine. D’abord avec la célébration des 10 ans de l’usine Renault Group de Tanger, catalyseur de la transformation de l’ensemble de la filière automobile marocaine et symbole du partenariat entre le Royaume du Maroc et Renault Group. Une usine pionnière qui cumule aujourd’hui plus de 2.450.000 de véhicules produits en 10 ans.

Véritable institution de la filière automobile marocaine, l’usine historique de Renault Group à Casablanca, la SOMACA, a célébré quant à elle la sortie de chaîne de son 1.000.000e véhicule produit depuis 2005, franchissant ainsi un nouveau cap de son histoire.

Le Groupe a également remporté plusieurs distinctions en 2022, dont le « trophée de l’égalité professionnelle » décernée par le Ministère de l’Inclusion économique de la petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences pour son engagement en faveur de l’égalité professionnelle.

Le Groupe a aussi remporté le « Prix arabe de la qualité » décerné à l’usine de la SOMACA par l’organisation arabe du développement industriel, de la standardisation et des mines (AIDSMO) en reconnaissance de ses performances en matière de qualité industrielle.

Les marques du Groupe largement en tête du marché national

Marqué par la crise du pouvoir d’achat des ménages et les difficultés d’approvisionnement, le marché marocain accuse un recul de 8 % par rapport à 2021. Renault Group Maroc a renforcé son leadership avec ses marques Dacia et Renault respectivement à la 1re et la 2e place du marché et cumulant un total de 65 287 véhicules vendus représentants 40,4 % de part de marché (+0,6 % vs 2021).

6 modèles de Renault Group Maroc figurent dans le top 10 des meilleures ventes (1. Dacia Logan, 2. Dacia Sandero, 3. Renault Express, 4. Dacia Duster, 6. Renault Clio et 8. Dacia Lodgy) incluant l’ensemble des modèles « Made in Morocco » du Groupe.

En 2022, Renault Group Maroc a lancé le déploiement des nouvelles identités visuelles des marques Dacia et Renault dans l’ensemble de son réseau commercial, le plus étendu du Royaume avec 91 de points de vente et de service.

Ce renouveau s’accompagne de chantiers clés au service du client, tels que le développement de l’activité véhicule d’occasion, la digitalisation des services ou encore la préparation des équipes à l’arrivée des véhicules électrifiés des marques du Groupe dans le Royaume.

RCI Finance Maroc devient Mobilize Financial Services et confirme son ambition de rendre la mobilité accessible à tous les Marocains

2022 a été l’année du renouveau avec le changement de la marque commerciale de RCI Finance Maroc qui devient Mobilize Financial Services. Un « rebranding » qui confirme la volonté d’accompagner la transformation de la mobilité en proposant des solutions financières et des services accessibles, innovants et durables au profit des clients Renault Group.

Mobilize Financial Services confirme ainsi sa place de premier partenaire des marques Renault et Dacia pour le financement des ventes au service des clients, avec plus d’un client particulier sur deux des marques financé auprès de Mobilize Financial Services. Au total, ce sont plus de 19.000 véhicules Renault et Dacia financés en 2022 et près de 63.000 services vendus.

2023 sera l’année de la « démocratisation » de la mobilité par Mobilize Financial Services, axée sur 3 piliers majeurs : l’accélération du business de l’offre EASY LEASE (offre locative avec engagement de reprise), l’accompagnement du développement du business véhicule d’occasion au travers des financements et services accessibles, et la simplification du parcours client en offrant une expérience client « Paperless » via le développement de solutions durables et innovantes en capitalisant sur le digital.