Renault Maroc dévoile ses nouvelles Sandero, Sandero Stepway et Logan

Dacia redéfinit l’« automobile essentielle » au cœur des préoccupations des consommateurs d’aujourd’hui.

▪ Une 3ème génération entièrement renouvelée et modernisée

Dacia dévoile les Nouvelle Sandero, Nouvelle Sandero Stepway et Nouvelle Logan, une 3ème génération complètement revisitée au design réinventé. Ces modèles sont les incarnations renouvelées de l’esprit de leurs aînées. Pour un prix toujours aussi imbattable et des dimensions extérieures contenues, elles offrent plus de modernité, d’équipements et de polyvalence sans renier ses fondamentaux de simplicité et de fiabilité.

D’un modèle unique à une gamme complète et diversifiée, depuis 15 ans Dacia métamorphose l’automobile. En 15 ans, la marque Dacia s’est imposée – dans le secteur automobile – comme le fer de lance d’un mouvement. Une marque de choix qui génère un sentiment d’appartenance. Une marque dont la proposition aujourd’hui prend encore une nouvelle dimension avec 3 nouveaux modèles modernisés mais toujours centrés sur ce qui compte pour nos clients. Depuis 2005, la marque Dacia est une véritable success-story au Maroc et est aujourd’hui le leader incontesté du marché automobile national.

▪ Démarrage de l’industrialisation de ces nouveaux modèles dans les usines de Tanger et Casablanca

Pour le Groupe Renault, le Maroc est un des piliers industriels de la gamme Global Access. Les usines de Tanger et Casablanca accompagnent les évolutions de ces produits best-sellers depuis leurs lancements.

▪ L’usine Renault de Tanger produira la nouvelle Dacia Sandero et la nouvelle Dacia Sandero Stepway.

▪ La SOMACA, usine de Casablanca, produira les nouvelles Dacia Sandero & Sandero Stepway, ainsi que la nouvelle Dacia Logan.

Le Groupe Renault Maroc, à travers ses deux usines de Tanger et Casablanca, est pleinement mobilisé dans la réussite de la phase d’industrialisation de ces 3 nouveaux modèles de la marque Dacia. Le Groupe exporte près de 90% de sa production vers 74 destinations faisant rayonner le Made In Morocco sur le marché national et international.