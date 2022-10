Renault: L’usine Alpine de Dieppe, comme si vous y étiez ! (VIDEO)

Fondée en 1955, Alpine est une voiture de sport « à la française ». En 2017, la marque présente la nouvelle A110, une voiture de sport fidèle aux principes d’Alpine en matière de « compacité, de légèreté, d’agilité et de plaisir de conduite ».

En 2021, Alpine Cars, Renault Sport Cars et Renault Sport Racing se réunissent sous la bannière Alpine. Elle devient ainsi la marque à la pointe de l’innovation de Renault Group, bénéficiant de l’héritage et du savoir-faire de son usine historique de Dieppe, ainsi que de la maîtrise de l’ingénierie Alpine en collaboration avec les équipes de Formule 1 et de Renault Sport Cars.

D’après les derniers résultats du groupe Renault, Alpine connait un fort succès avec des commandes en hausse de + 68% depuis le début de l’année, dont 78 % sont effectuées en version haut de gamme, et dont les séries limitées rencontrent de grands succès.

Ainsi, les 3.100 exemplaires de l’A110 Jean Rédélé et les 110 premiers exemplaires de l’A110 R (pour Radicale) ont tous été réservés en moins de 2 heures.

Au Mondial de l’Automobile de Paris, les responsables de Renault ont annoncé qu’Alpine sera bientôt en vente au Maroc.

Le Site info a effectué une visite guidée de l’usine Alpine de Dieppe afin de découvrir la voiture, ainsi que comprendre sa conception. Reportage.