Renault: lancement officiel de l’Express, le dernier-né des autos « made in Morocco » (VIDEO)

En présence de plusieurs personnalités et notamment, le ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, l’ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal, le directeur général du groupe Renault Maroc, Marc Nassif, le directeur général de l’usine Renault de Tanger, Mohamed Bachiri ainsi que le directeur général de la marque Renault au Maroc, Mohamed Bennani, le groupe Renault Maroc a procédé au lancement du nouveau Express.

Produit dans l’usine de Tanger, ce ludospace se décline en deux carrosseries : Combispace pour les particuliers (Express) et utilitaire tôlé pour les professionnels (Express Van), avec mix de production de 25% pour le premier, 75% pour le second. Pour produire ce nouveau modèle, l’usine tangeroise a consenti d’importants investissements pour ses installations, dont l’intégration de 32 robots dans la partie tôlerie et emboutissage, l’ajout d’un poste de travail pour l’aménagement du cockpit, ainsi que l’adoption de chariots à guidage automatique (AGV) et de caméras de contrôle pour la qualité. De cette usine 4.0, sortent des véhicules répondants aux standards internationaux de qualité, dont plus de 80% seront destinés aux marchés de l’export.

Le reste sera distribué et commercialisé par la filiale Renault Commerce Maroc et son réseau.

Esthétiquement, l’Express à fière allure et profite des derniers codes stylistiques de Renault avec notamment des projecteurs avant à signature lumineuse en forme de C.

Comme la plupart de ses concurrents, l’Express dispose de deux portes latérales coulissantes, mais s’en démarque par la plus large ouverture, soit 71,6 cm. De quoi faciliter l’accès à un habitacle truffé de rangement, mais également spacieux pour 5 personnes et leur bagages, grâce à un coffre affichant un volume de 800 litres, voire 3.000 l si l’on rabat les sièges arrière.

Dans le cas de la version utilitaire, le volume de chargement affiché varie entre 3,3 et 3,7 m3 avec une charge utile de 780 kg.

La présentation intérieure est dans l’air du temps, tout comme les équipements disponibles de série ou en option. C’est le cas du radar de recul couplé à la caméra, du chargeur sans fil pour smartphone, de la surveillance de l’angle mort ou encore, de l’écran tactile connecté avec fonction mirroring (Android Auto/Apple CarPlay).

Mécaniquement, l’Express s’anime du 1.5 dCi de 95 ch, relié à une boîte manuelle à 6 vitesses et affichant une consommation mixte de 5,1 l/100 km.

Une motorisation suffisante pour ce véhicule qui a fait preuve d’un comportement routier sain, lors d’une première prise en main dans les environs de Tanger.

Au Maroc, l’Express est commercialisé dès aujourd’hui dans le réseau de Renault avec trois finitions disponibles (Life, Explore et Intens) à des tarifs allant de 138.000 à 162.000 dh. La version utilitaire (Express Van), elle, est proposée en deux finitions dites Life et Explore aux prix de respectivement 132.000 et 139.000 dh.

S.L.