Renault Group tient son séminaire industriel à l’usine de Tanger

Renault Group Industrie a organisé pour la première fois son séminaire annuel au Maroc, à l’usine de Tanger, sous la présidence de Jose Vincente de Los Mozos, Directeur Industriel du Groupe et Directeur du pôle ibérique Renault Group et sous le pilotage de Mohamed Bachiri, Directeur Général et Coordinateur Industriel Renault Group Maroc et de Miguel Oliver-Boquera, Directeur Général des usines de Tanger et SOMACA. Cette rencontre s’est tenue à la suite de la célébration des 10 ans de l’usine de Tanger tenue le mardi 13 septembre dernier.

Le séminaire Renault Group Industrie, qui s’est tenu cette année les 14 et 15 septembre à Tanger, est une rencontre annuelle regroupant l’ensemble des directeurs d’usines et directeurs industriels de Renault Group dans le monde ainsi que les métiers liés à la fabrication : qualité, ingénierie, pilotage de la performance, transformation digitale et ressources humaines. Durant 3 jours, les 80 participants, de 15 nationalités différentes, se sont retrouvés autour des thématiques propres à l’industrie dans une démarche d’amélioration continue. Entre séances plénières et ateliers au cœur de la chaine de fabrication de l’usine de Tanger, les participants ont partagé les benchmarks et échangé sur les meilleures pratiques en termes de transformation, de qualité, d’ergonomie et d’innovations digitales. Également prévues au programme, une visite du port Tanger Med et des visites de fournisseurs.

Le séminaire Renault Group Industrie est un rendez-vous incontournable du calendrier du groupe. Il permet aux participants de s’imprégner de la vision du groupe, des projets à venir et d’engager une réflexion collective sur le futur de l’outil industriel Renault Group et de l’industrie automobile en général.