Renault Group Maroc signe un bon premier semestre 2022

Un premier semestre marqué également par l’accord conclu entre Renault et Managem Group pour un approvisionnement durable en cobalt marocain. Un partenariat stratégique visant à sécuriser du sulfate de cobalt bas carbone produit au Maroc et à garantir la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement des batteries électriques produites en Europe.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des engagements pris par Renault Group auprès du Royaume de développer l’écosystème Renault au Maroc en portant le sourcing local à 2,5 milliards d’euros dès 2025, avec une cible à 3 milliards d’euros.

Un accord qui viendra aussi soutenir le développement de l’industrie automobile marocaine et renforcer le positionnement du Maroc en tant que plateforme de production et d’exportation d’équipements, de véhicules automobiles et maintenant de matériaux stratégiques d’origine marocaine comme le cobalt, le manganèse et le cuivre.