Renault Group Maroc remporte le trophée de l’égalité professionnelle

Renault Group Maroc a remporté le trophée de l’égalité professionnelle décerné par le ministère de l’Inclusion économique de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences pour son engagement en faveur de l’égalité professionnelle. Une belle reconnaissance du travail de longue haleine des équipes de Renault Group Maroc.

Ce trophée vient récompenser l’implication du Groupe dans la mise en place d’une politique favorisant la diversité sous toutes ses formes dans l’environnement du travail et consolide sa démarche inclusive dans un secteur industriel fortement masculin.

La politique diversité et inclusion de Renault Group Maroc s’appuie sur 4 principaux piliers pour faire valoir la place de la femme dans le secteur automobile :

▪ L’équité à travers l’égalité salariale et la lutte contre la discrimination.

▪ La représentation, avec 24% des postes managériaux occupés par des femmes, un taux de féminisation des recrutements actuel de 35% avec un objectif de 50% dès l’année en cours.

▪ Le développement, qui vise la transparence des postes à pourvoir et la formation au recrutement sans biais ni stéréotypes.

▪ Enfin, l’amélioration de l’environnement de travail pour une meilleure accessibilité et un équilibre vie professionnelle/personnelle via un accès maximisé au travail hybride présentiel/distanciel.

Le trophée de l’égalité professionnelle Femmes-Hommes, auquel le Groupe concourt pour la première fois, a pour but de récompenser les entreprises qui ont démontré un haut niveau de respect des normes relatives au principe de l’égalité des chances entre homme et femme en matière d’emploi, des conditions de travail, de la formation et la représentation des femmes dans l’entreprise. Cette sixième édition a par ailleurs accueilli plus de 110 candidatures d’entreprise publiques et privées, tout secteur confondu.

Avec ce trophée, Renault Group Maroc continue de jouer pleinement son rôle de locomotive de la filière automobile et s’investit pour mettre en place des standards qui tirent l’ensemble de la filière.

S.L.