Renault Group Maroc affiche des résultats solides

Le Groupe automobile Renault affiche des résultats positifs dans l’ensemble et poursuit sa percée sur le marché national. Renault Group Maroc compte consolider sa position dans le secteur automobile, que ce soit au niveau local tout aussi bien qu’à l’international.

Renault Group Maroc confirme ses avancées en dépassant avec un an d’avance les engagements pris avec le Royaume à fin 2023 avec :

Un taux d’intégration locale, hors mécanique, de 65,2 % en 2022 vs un objectif de 65 % en 2023 ;

Un chiffre d’affaires de sourcing local de 1,86 milliard d’euros en 2022 vs un objectif de 1,5 milliard d’euros en 2023, soit une augmentation de 40 % par rapport à l’année 2021.

Ces résultats ont été rendus possibles grâce à l’étroite collaboration de toutes les parties prenantes, publiques & privées, pour le développement de l’écosystème Renault. Pour rappel, le premier accord conclu avec le Royaume en 2016 arrive à échéance fin 2023.

Depuis, Renault Group Maroc a renforcé son engagement pour le développement de son écosystème avec la signature en 2021 d’une nouvelle phase portant l’objectif de sourcing local à 2,5 milliards d’euros dès 2025. Un engagement qui a pour cible, à horizon 2030, 3 milliards d’euros ainsi qu’un objectif de taux d’intégration locale de 80 %. Un développement qui a franchi une nouvelle étape en 2022 avec le partenariat stratégique conclu entre Renault Group et Managem Group pour un approvisionnement durable en cobalt marocain, soutenant ainsi la profondeur de l’écosystème Renault.

Acteur économique majeur du Royaume, le Groupe compte à lui seul 70 % des exportations de véhicules du Royaume et ces véhicules « made in Morocco » représentant plus de 17 % des ventes mondiales du Groupe en 2022. D’ailleurs, l’usine Renault Group de Tanger vient de dépasser la barre des 2,5 millions de véhicules fabriqués depuis son lancement. Le 2,5 millionième véhicule sorti de chaîne est une Dacia Sandero Stepway destinée au marché portugais.

Au total, avec plus de 1 million de véhicules produits à la SOMACA, la production du Groupe a dépassé les 3,5 millions de véhicules fabriqués au total par le Groupe dans le Royaume.

La « success story » continue avec les annonces de l’affectation à l’usine de Tanger de la fabrication d’un véhicule 100 % électrique, Mobilize DUO, et du premier véhicule hybride au Royaume, Dacia Jogger. Ces projets viendront soutenir la profondeur de l’écosystème Renault et renforceront davantage son développement.