Renault fête le 10e anniversaire de son usine de Tanger (VIDEO)

Depuis mai 2021, le site industriel tangérois a accueilli la fabrication de ses premiers véhicules de la marque Renault avec l’arrivée de Nouvel Express et Nouvel Express Van, revival d’un modèle emblématique, offrant ainsi de nouvelles opportunités pour le marché national et international.

En le dotant des meilleurs standards mondiaux, Renault Group continue de rendre cet outil industriel plus technologique et performant, et de soutenir le succès probant du lancement de la plateforme CMF-B arrivée avec la dernière Dacia Sandero et le lancement de la Presse XL High Speed fin 2021 : l’usine de Tanger n’a cessé d’évoluer et de consolider son statut d’usine 4.0. Révolutionnaire et symbole du carbone neutre sans rejet d’effluent industriel, l’usine affirme sa position dans le dispositif industriel du groupe. Pour Renault Group, le Maroc est l’un des piliers de sa compétitivité industrielle et un acteur clé du plan stratégique « Renaulution ».

Le Ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a souligné à cette occasion : « Nous célébrons, aujourd’hui, un partenariat réussi qui s’ouvre sur des horizons stratégiques et prometteurs. Renault conforte, de nouveau, son rôle d’acteur locomotive du développement de la filière automobile au Maroc ; une filière qui opère à pas sûrs sa transition vers l’électrification et la mobilité durable. Le lancement de la production du 1er véhicule électrique sur les chaînes de Tanger illustre l’attractivité affirmée de la plateforme marocaine sous le leadership de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste. Nous avons les moyens et les compétences de réaliser notre objectif et de relever notre défi ».

UN ECOSYSTEME RENFORCE POUR UNE PLATEFORME INDUSTRIELLE EN PLEIN ESSOR

La montée en cadence de la plateforme industrielle de Renault Group au Maroc a permis de lancer un chantier de fond sur l’écosystème automobile. Ainsi, dès 2016 les accords pour le développement de l’Ecosystème Renault ont vu le jour visant à porter le taux d’intégration locale du groupe à 65% et le chiffre d’affaire sourcé à 1,5 milliards d’euros dès 2023. Passé de 26 à 76 fournisseurs de rang1 et fort des réalisations liées à cet accord, le Groupe a annoncé en 2021 la signature d’une nouvelle phase de l’écosystème Renault visant 80% d‘intégration locale et une cible de 3 milliards d’Euros de chiffre d’affaires à terme.

Cette nouvelle dynamique industrielle contribue à la montée en puissance de l’écosystème, à l’installation de nouveaux fournisseurs et au développement de nouvelles technologies. Avec ce nouvel engagement, le Groupe vise à conforter le positionnement de l’industrie automobile marocaine et du « made in Morocco » à l’échelle régionale et internationale. Le dernier accord, signé en juin pour l’approvisionnement durable en cobalt marocain avec Managem Group, confirme cette dynamique.

A travers un écosystème au Maroc qui ne cesse de se renforcer en créant de la valeur, des emplois et contribuant à l’augmentation exponentielle des exportations du secteur automobile, la plateforme industrielle marocaine conforte sa place au TOP 5 des pays industriels de Renault Group.