Renault et Mathieu Lehanneur réinventent la 4L

Dans le cadre des célébrations du soixantième anniversaire de Renault 4, la marque a choisi de s’associer au designer Mathieu Lehanneur pour réinventer la voiture. Le résultat est SUITE N°4, un concept inédit inspiré par l’esprit d’une suite d’hôtel nomade, qui est dévoilée ce jour.

L’année 2021 marque le 60ème anniversaire d’une icône de la marque, Renault 4L. Une véritable success story, elle a été produite dans 28 pays, et vendue à plus de 8 millions d’unités dans 100 pays et durant 30 ans.

Pendant toute l’année, Renault a mis en oeuvre différentes initiatives pour célébrer son anniversaire. La marque a créé une campagne globale sur les réseaux sociaux avec plusieurs contenus par mois et les médias internationaux ont eu l’opportunité de conduire les Renault 4L historiques, dont certaines converties avec un moteur 100% électrique. En outre, depuis le 8 octobre 2021, une collection tournante de 30 versions de Renault 4 est exposée à Paris sur les Champs-Elysées à l’Atelier Renault.

RENAULT X MATHIEU LEHANNEUR

Les célébrations se poursuivent avec d’autres surprises arrivant jusqu’à la fin de l’année. Aujourd’hui c’est une nouvelle collaboration entre Renault et le designer français Mathieu Lehanneur qui fait l’actualité, celle qui sera l’avant dernière initative du programme. Design et innovation dans la mobilité ont toujours été des valeurs clés pour Renault et le designer Mathieu Lehanneur.

Arnaud Belloni, Directeur Marketing de la marque Renault, souligne « La collaboration avec Mathieu Lehanneur a été très naturelle. On lui a confié d’imaginer un concept capable d’exprimer sa vision autour de 4L. Le résultat est exceptionnel. Une voiture qui représente parfaitement l’objectif de la marque dans le cadre du plan stratégique Renaulution : créer de voitures modernes et innovantes qui transmettent des émotions. »

Le produit des échanges entre Mathieu Lehanneur et l’équipe Couleurs et Matières de Renault Design est le concept car SUITE N°4. Une nouvelle expérience automobile : une Renault à vivre à l’intérieur et à l’extérieur.

RENAULT SUITE N°4

La vision de Mathieu Lehanneur s’est nourrie de deux mondes parallèles : l’automobile et l’architecture. SUITE N°4 est une voiture spontanée et un hommage à Renault 4L, dont elle conserve l’esprit pur, sobre et simple et privilégiant l’efficacité et la spontanéité. En plus, ce concept car projette le modèle dans les aspirations contemporaines du designer.

« SUITE N°4 est une nouvelle expérience de la mobilité et du voyage. J’ai voulu hybrider le monde de l’automobile et celui de l’architecture pour créer une chambre d’hôtel à ciel ouvert. Mieux qu’une suite dans le plus beau des palaces, elle est exactement là où vous le souhaitez : face à la mer, au milieu d’un champ ou en mouvement dans la ville de vos rêves. » affirme Mathieu Lehanneur.

SUITE N°4 conserve les proportions et les lignes extérieures du modèle iconique, mais elle est radicalement transformée. La carrosserie de la partie arrière et le hayon sont remplacés par une verrière en polycarbonate qui apporte la transparence et luminosité d’une architecture de verre. Sur le toit, une grille de panneaux solaires laisse passer les rayons du soleil en transparence et, en même temps, aide à recharger la batterie du véhicule, rétrofité et désormais 100% électrique.

En face avant, on retrouve les feux iconiques ainsi que les lignes originelles. La calandre en aluminium poli est à la fois la signature du designer et une ode à l’évasion. Elle se sculpte de vagues et donne un effet de fluidité, dynamisme et mouvement permanent au véhicule. L’inspiration architecturale se retrouve également sur la carrosserie qui est traitée par un alliage de trois couches de peinture qui restituent l’aspect minéral du ciment.

Le Directeur du Design Couleurs et Matières, François Farion, affirme « Le dialogue créatif entre nos équipes Couleurs& Matières et Concept-Cars et Mathieu Lehanneur a été très enrichissant. Nous nous sommes mis à disposition du designer pour réaliser de la meilleure manière son interprétation du véhicule, avec nos suggestions et sans limites, exceptée la faisabilité. »

A l’intérieur, Mathieu Lehanneur décide de faire entrer l’ambiance et les matières de l’habitat et conjuguer exigences techniques de l’automobile et la sophistication d’un certain art de vivre à la francaise. Les sièges et le tableau de bord sont tapissés d’un énergisant velours jaune. En contraste, l’espace arrière se déploie en tissu chenille épais d’aspect côtelé et accessorisé de deux appliques lumineuses, pour donner un effect de robustesse. Traversin et coussins viennent compléter le coffre, transformé en une chambre mobile. L’experience est parfaite par un banc amovible de bois coulissant comme un tiroir, extractible et abrité une fois qu’on ouvre le hayon. Comme 4L en son temps, tous les tissus sont « made in France » et réalisés par des artisans parisiens.

EXPOSITION CHEZ CHRISTIE’S

Renault SUITE N°4 est dévoilée en exclusivité le vendredi 22 octobre chez Christie’s, en association avec Maison&Objet. L’exposition dans le centre-ville de Paris se poursuivra les samedi 23 et dimanche 24 octobre et sera ouverte au public, avant que la voiture ne rejoigne l’exposition à l’Atelier Renault à partir du mois de novembre.

En outre, ce concept-car sera aussi exposé avec une scénographie imaginée par Mathieu Lehanneur, dans le cadre de la prochaine édition du salon Maison&Objet, qui se déroulera du 21 au 25 Janvier 2022 au Parc des Expositions de Villepinte.

LA REVOLUTION DU HAYON

Dès sa création, Renault 4 a été une voiture innovante. Pierre Dreyfus, patron de la régie Renault de 1955 à 1975, avait expliqué à ses équipes qu’il voulait « du volume » avec une voiture « Blue Jean », à savoir une voiture qui irait à tout le monde. La réponse à ses demandes a été Renault 4L, la première voiture avec un hayon, une véritable cinquième porte. Un modèle qui allait s’installer comme nouveau standard dans le monde de l’automobile.