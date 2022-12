Renault élu service client de l’année 2023 dans la catégorie « Automobile »

Renault est déclaré lauréat de la 6ème édition de l’Élection du Service Client de l’Année 2023, dans la catégorie « Automobile ». La marque se place en tête de sa catégorie avec une note globale de 18,60/20, et confirme ainsi sa stratégie commerciale orientée sur l’expérience client.

LA SATISFACTION CLIENT AU CŒUR DE LA STRATEGIE COMMERCIALE RENAULT

Pour sa première participation, Renault est Élu Service Client de l’Année, dans la catégorie Automobile. Cette distinction résulte d’une campagne de tests clients mystères menée durant 12 semaines, sur l’ensemble des canaux de communication de Renault avec ses clients : appels téléphoniques, e-mails & web-formulaires, recherches d’information sur Internet, prises de contact via les réseaux sociaux et visites physiques dans les sites de distribution de vente et d’après-vente, reflétant les demandes quotidiennes des consommateurs.

Dans un contexte fortement perturbé par les pénuries de composants et les contraintes logistiques, Renault et son réseau n’ont de cesse de se mobiliser et de rester à l’écoute des besoins de leurs clients. Plus que jamais cette année, la qualité de la relation client s’est avérée essentielle pour accompagner l’activité. Cette distinction témoigne de l’engagement de Renault auprès de ses clients pour traiter avec bienveillance et efficacité chacune des demandes.

« Je félicite les équipes Renault et notre Réseau. Ce prix récompense leur engagement pour la qualité de service et témoigne de l’attention que nous portons au quotidien au management de la satisfaction de nos clients. C’est une véritable reconnaissance d’un projet d’entreprise tourné vers les clients.

Ce prix revêt une importance particulière car il est attribué par nos clients et c’est une grande fierté pour tous. » Mohamed BENNANI, Directeur Général marque Renault, Maroc.