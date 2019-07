Renault dévoile ses nouveaux véhicules MASTER et TRAFIC

Acteur sur le marché des fourgons depuis 120 ans, le Groupe Renault renouvelle sa gamme de véhicules utilitaires (VUL) pour la faire évoluer vers plus de design, de connectivité et de sur-mesure. Et pour satisfaire encore mieux ses clients professionnels, Renault a pris soin d’apporter un niveau de qualité comparable à celui que l’on retrouve dans les véhicules particuliers.

Depuis leur lancement en 1980, Master et Trafic se sont imposés comme des modèles incontournables sur le marché du véhicule utilitaire léger avec plus de 4 millions d’unités vendues. Pour répondre aux nouveaux usages de ses clients, Nouveau Master et Nouveau Trafic s’affirment tant au niveau du design, que de la mécanique ou bien encore des équipements:

Un design imposant soigné

De nouvelles motorisations

Du sur-mesure pour l’habitacle des professionnels

Une robustesse à toute épreuve

Un confort de conduite

Une vie à bord connectée

Révélés en avril 2019 dans une teinte inédite “Gris Urbain”, ils seront commercialisés à partir de septembre 2019 en Europe. Tous deux, portent la nouvelle identité visuelle qui se retrouve sur la face avant des véhicules utilitaires Renault.

En améliorant les standards de sa gamme VUL et transport de personne, le Groupe Renault réaffirme sa volonté de passer d’un leadership européen à un leadership mondial selon les objectifs de son plan stratégique Drive The Future (2017-2022).

Une ambition forte qui passe par des objectifs quantifiés :

Augmenter les ventes de véhicules utilitaires de plus de 40%

Doubler sa couverture de marché en passant de 24% à plus de 50%

Rester le leader des véhicules utilitaires électriques en électrifiant 100 % des vans (VU hors pick-up)

Devenir le premier acteur mondial des utilitaires, avec plus de 2,5 millions d’unités par an, grâce à l’Alliance avec Nissan et Mitsubishi.