Renault Commerce Maroc continue d’innover

Lors du Salon de l’automobile en 2018, Renault Commerce Maroc a créé l’événement avec un concept digital innovant, en créant un media online « le Digital Live Studio ».

Ce media online original hébergé au sein du stand Renault, s’est distingué ainsi de la communication promotionnelle habituelle.

Animé par Youssef Ksiyer, le DLS a proposé plus de 800 minutes d’émission Live pendant lesquelles 24 invités ont été interviewés, partageant des moments divertissants et une grille quotidienne de programmes. Le DLS était diffusé en live sur les pages Facebook de Renault et Dacia.

Toutefois, l’aventure du Digital Live Studio ne pouvait s’arrêter à ce stade.

En 2019, Renault Commerce Maroc renouvelle l’expérience et continue d’innover en rendant son media online : MOBILE ! Le Digital Live Studio devient le Digital Live Tour (DIT).

Passant de ville en ville, le DLT a pour objectif de rapprocher la marque de ses clients et de mettre en avant les spécificités locales des différentes régions marocaines.

Ainsi, l’équipe du DLT visite chaque mois une ville du Royaume pour diffuser une émission Live depuis la concession de la ville concernée sur les pages Facebook Renault ou Dacia.

Le Live comprend une interview d’un représentant de la concession Renault ou Dacia de la ville, partageant l’histoire de la concession, l’actualité de la marque et les offres en cours. Le Live est aussi l’occasion de mettre en exergue les spécificités de la ville et d’inviter des personnalités marquantes de la région.

Par ailleurs, le DLT, c’est aussi l’opportunité de découvrir le patrimoine urbain de chacune des villes visitées : un Renault Master aux couleurs du DLT parcourt les rues et boulevards de la ville et nous fait découvrir ses monuments et places emblématiques, tel Agadir Oufellah, la vieille ville portugaise d’El Jadida, la palmeraie de Marrakech, pour ne citer que ces derniers.