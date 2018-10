Relation client: voici les entreprises les plus performantes au Maroc

Organisés par Baromètre Service Client Maroc et réalisés par Kantar TNS et Approche client, les tests clients mystères menés pendant 12 semaines (de mai à aout 2018) ont permis de récompenser les entreprises les plus performantes en matière de relation client.

