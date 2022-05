Relance du tourisme: Ammor préside une séance de travail

La ministre du Tourisme, de l’Artisanat, et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a reconfirmé son engagement pour la relance du secteur à l’occasion d’une séance de travail tenue, ce mardi, avec le président et les représentants de la Confédération Nationale du Tourisme.

Cette séance de travail, qui s’est déroulée en présence des directeurs généraux de l’Office National Marocain du tourisme (ONMT) et de la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT), a permis de rappeler, dans un premier temps, les perspectives positives que connait actuellement le secteur du tourisme mondialement et aussi dans le pays, indique un communiqué du ministère.

A cet effet, le président et les représentants de la Confédération Nationale du Tourisme ont salué l’engagement résolu de la ministre ainsi que les efforts déployés dans le cadre du plan de soutien au secteur, fait savoir la même source.

Le président a aussi partagé un état des lieux mettant en exergue deux problématiques majeures auxquelles il convient de remédier afin d’accompagner la relance du secteur.

Il s’agit dans un premier temps de l’aérien qui conditionne la proposition de valeur touristique et l’attractivité de la destination Maroc, fait savoir le communiqué qui souligne que la ministre a confirmé qu’un travail de concertation est engagé avec plusieurs acteurs à ce sujet.

La deuxième priorité concerne le manque de ressources qualifiées en raison de la perte de l’attractivité du secteur en matière de l’emploi. Ce sujet est d’autant plus critique s’agissant de la demande accrue que connaitra le secteur très prochainement, poursuit le communiqué, notant qu’un plan d’action dédié sera ainsi mis en place afin de repositionner l’employabilité du secteur et de favoriser la rétention des profils.

Toujours dans le sens de la relance, Ammor a sensibilisé les professionnels sur l’importance de développer les offres loisirs et animation, afin de capturer les touristes et notamment les touristes locaux. Ces offres viendront compléter les efforts de promotion déployés par l’ONMT et favoriser, à court terme, une croissance sur de nouveaux marchés.

Sur le long terme, la vision communiquée par la ministre révèle un objectif audacieux et optimiste de doubler le nombre d’arrivées à l’horizon 2030. Une vision qui a été saluée par l’ensemble des membres de la confédération, conclut le communiqué.