Régularisation spontanée 2020: les explications de l’Office des Changes (VIDÉO)

L’Office des Changes a annoncé mardi avoir mis en ligne sur son portail internet une capsule vidéo dédiée à l’opération de régularisation spontanée au titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger.

Réalisée en darija, la vidéo explique les modalités de mise en œuvre de cette opération de régularisation, à savoir les personnes concernées, la procédure de déclaration, les taux de la contribution libératoire et les avantages accordés aux souscripteurs, indique l’Office dans un communiqué. L’objectif de la mise en ligne de cette capsule est de mettre à la disposition des personnes concernées et du grand public un outil d’information et de sensibilisation leur permettant de bien comprendre ce dispositif exceptionnel.

Cette capsule didactique est disponible au niveau de la rubrique “Médiathèque” du portail internet de l’Office des Changes.

S.L. (avec MAP)