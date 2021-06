Régionales de l’investissement: les étapes Laayoune et Dakhla font carton plein

Le roadshow « Les Régionales de l’Investissement » arrive à mi-parcours, avec l’organisation des étapes de Laâyoune et de Dakhla, respectivement les 9 et 11 juin.

Ces étapes ont suscité un réel engouement de la part des investisseurs régionaux et des différents acteurs, économiques, témoignant de la forte dynamique d’investissement dans ces régions qui regorgent d’opportunités. Elles ont été marquées par la participation des Walis de Laâyoune-Sakia El Hamra et de Dakhla-Oued Eddahab, Présidents des Communes, Président du Conseil Régional de Laayoune-Sakia El Hamra, des organismes régionaux : CRI, CCIS, CGEM, ASMEX, FENIP, ainsi que des principaux partenaires institutionnels : Ministère de l’Industrie, AMEE, ADA, CCG, Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) et Département de la pêche maritime.

Lors de ces deux rencontres, les différents intervenants ont mis l’accent sur la forte dynamique économique que connaissent ces régions ainsi que sur l’importance de valoriser les secteurs à forte valeur ajoutée, notamment la pêche maritime et le tourisme, tout en plaçant la problématique du développement durable au centre des préoccupations.

Comme lors des précédentes étapes, ces rencontres se sont articulées autour de 3 panels dédiés aux thèmes : « Atouts et opportunités de la région », « Banque de projets et relance de l’investissement », et « Mécanismes de Financement et d’Accompagnement ». Elles se sont prolongées dans l’après-midi par des workshops lors duquel de nombreux investisseurs ont pu bénéficier, à l’occasion de rencontres individuelles, du conseil et de l’accompagnement d’experts de la Banque ainsi que des principaux partenaires présents.

En clôture de cet évènement, le Président Mohamed Karim Mounir a donné le coup d’envoi des travaux de construction de la nouvelle succursale de la Banque Populaire à Dakhla. Cette inauguration témoigne de la ferme volonté du groupe BCP de renforcer son engagement auprès de la population et des entreprises de nos régions du sud, en adéquation avec ses valeurs de Proximité et de Citoyenneté.