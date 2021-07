Région de Tanger: le CRI met en place un nouveau dispositif de gestion des réclamations en ligne

Dans le cadre des efforts continus déployés pour l’amélioration des services fournis à ses usagers, le Centre Régional d’Investissement de la Région de Tanger – Tétouan – Al Hoceima « CRI TTA » a mis en place, en partenariat avec l’Agence de Développement du Digital « ADD », un nouveau dispositif de gestion des requêtes et des réclamations en ligne.

Cette plateforme est accessible depuis le 1er juillet 2021 à travers le lien:

requete.investangier.com

Ce nouveau dispositif permet de recueillir rapidement les requêtes, les réclamations et les différents besoins d’assistance à propos de tous les services offerts par le CRI TTA.

Il offre également une meilleure visibilité et un suivi rigoureux de la progression du traitement des demandes des usagers.

D’ailleurs, une fois la requête ou la réclamation est enregistrée, un numéro de ticket est automatiquement généré permettant à l’usager de suivre à tout moment l’état d’avancement de sa demande.

L’objectif principal de cette initiative est d’instaurer une communication directe et transparente entre le CRI TTA et ses usagers citoyens et entreprises afin de répondre à leurs attentes dans les meilleurs délais.