Région de Béni Mellal: le Conseil d’administration du CRI tient une réunion

Khatib El Hebil, Wali de la Région de Beni Mellal – Khénifra, a présidé, ce mardi 29 juin 2021, en visio-conférence, la réunion du Conseil d’Administration du Centre Régional d’Investissement (CRI), conformément à l’article 13 de la loi n° 47.18 relatif à la réforme des Centres Régionaux d’Investissement et à la création des Commissions Régionales Unifiées d’Investissement (CRUI).

Lors de cette réunion, le Wali de la Région a indiqué que la Commission Régionale Unifiée d’Investissement est parvenue, au cours de l’année 2020, à traiter 208 dossiers d’investissement, dont 133 ont été approuvés pour un montant d’investissement d’environ 10 milliards de dirhams, marquant ainsi une augmentation de 68% en nombre de projets par rapport à l’année 2019 qui permettront la création d’environ 5600 offres d’emplois directs. Il a également souligné que les indicateurs d’investissement enregistrés durant le premier semestre de l’année 2021 ont connu une augmentation. De ce fait, la CRUI a pu, durant cette période, traiter 180 dossiers d’investissement dont 88 ont été approuvés, représentant, ainsi, une augmentation en nombre de projets de 32% par rapport à la même période en 2020. Il a également indiqué que ces projets, dont la valeur d’investissement est estimée à 2,26 milliards de dirhams, devraient créer 3 770 emplois.

A cet égard, le wali de la région a précisé que le pourcentage d’octroi des autorisations pour les projets approuvés par la CRUI a atteint 95%, contre 74% au niveau national, et que le délai moyen de traitement des dossiers d’investissement a été réduit à 5,6 jours, contre 13 jours en moyenne nationale et 30 jours prévus par la loi 47-18. Il a aussi indiqué que le CRI est parvenu, au cours des cinq premiers mois de 2021, à créer 569 entreprises, ce qui représente une augmentation de 100% par rapport à la même période en 2020. Et pour garantir la réalisation effective des projets d’investissement approuvés par la CRUI, le Wali de la région a insisté sur la nécessité d’accompagner ces projets tout au long de leur processus de création, afin de surmonter les contraintes susceptibles d’entraver leur concrétisation et de prendre toutes les mesures nécessaires pour les surmonter.

Ainsi, et dans le but de renforcer l’entreprenariat dans cette région, Khatib El Hebil a mentionné que le programme « Izdihar » a permis de mettre en place un système intégré pour accompagner l’entreprenariat au niveau régional, et de fournir les conditions nécessaires permettant de garantir un accompagnement global répondant aux besoins des entrepreneurs et des petites, très petites et moyennes entreprises de la région, en précisant que plus de 700 entrepreneurs ont pu, jusqu’à présent, profiter de ce programme pour finaliser leur projets d’investissement.

Le Wali de la région a aussi mis l’accent sur la nécessité de l’intensification des efforts fournis par le CRI, notamment en cette période de relance de l’économie nationale marquée par un impact négatif, de la pandémie de la Covid-19, enregistré au niveau de tous les secteurs d’activité, et ce afin d’activer au niveau régional les mesures et dispositifs mis en place par les pouvoirs publics visant à soutenir le tissu entrepreneurial. Il a également insisté sur l’importance de l’activation d’autres mécanismes visant la stimulation économique et le développement de l’offre territoriale régionale liée aux investissements destinés aux entrepreneurs régionaux, nationaux et internationaux pour valoriser les atouts économiques de la région, notamment dans les secteurs de l’agriculture, l’agro-alimentaire, l’écotourisme, l’artisanat et le secteur minier, ainsi que les secteurs émergents tels que l’économie numérique, les énergies renouvelables, les services à distance, etc.

De sa part, le directeur du Centre régional d’investissement a fait une présentation qui comprenait le bilan des réalisations du CRI au cours du premier semestre de 2021, à savoir la mise en œuvre du programme « Izdihar », la signature de l’accord afférent à la création d’une plateforme adressée aux entreprises innovantes et émergentes, la finalisation de la plateforme numérique du foncier, le lancement des projets de création des plateformes numériques et du processus visant l’octroi de la certification ISO, et aussi donné des réponses pour toutes les observations incluses dans le rapport réalisé par l’auditeur indépendant.

Au terme de cette réunion, qui s’est tenue en présence de tous les membres du Conseil d’administration du CRI, ledit Conseil a approuvé tous les points inscrits dans l’ordre du jour.

S.L.