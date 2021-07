Région de Béni Mellal: lancement du «Programme d’Appui aux Coopératives»

Khatib El Hebil, Wali de la région de Beni Mellal – Khenifra, a présidé le 19 juillet 2021, au siège de la Wilaya, la cérémonie de lancement du Programme d’Appui aux coopératives qui est le fruit du partenariat entre l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID), GiveDirectly, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), et la Wilaya de la région de Beni Mellal – Khenifra.

Au cours de cette cérémonie, le Wali de la région a indiqué que le ciblage des coopératives œuvrant dans les secteurs de l’agriculture, du tourisme et de l’artisanat va de pair avec l’importance qu’accorde la région à ces secteurs, tout en passant en revue les atouts agricoles, touristiques et le potentiel humain dont dispose la région de Beni Mellal – Khenifra, ainsi que les efforts déployés pour leur valorisation, notamment dans les domaines de l’industrie agro-alimentaire, de l’écotourisme et de l’artisanat ceci à travers l’adoption de plusieurs programmes visant à développer les structures d’accueil des artisans traditionnels, améliorer la qualité de l’offre proposée par la région, assurer l’appui technique et financier aux artisans à travers la légalisation du métier et à développer les circuits de commercialisation des produits d’artisanat en se basant sur le développement des ventes orientées vers l’exportation.

En ce qui concerne l’économie sociale et solidaire, Khatib El Hebil a souligné que ce secteur occupe une place importante dans l’économie régionale et ce au vu du nombre de coopératives opérant dans ce secteur qui s’élève à plus de 1948 coopératives ayant une capacité de plus de 20 471 membres, ajoutant que le secteur agricole occupe la première place en terme de nombre de coopératives, et que le nombre des coopératives créées par les femmes de la région a atteint un 223, tandis que le nombre de coopératives créées par les jeunes diplômés a atteint 97 coopératives.

A cet égard, le Wali de la région a insisté sur l’importance des efforts d’ accompagnement de ces coopératives à travers le développement des compétences managériales et administratives des adhérents, la diversification des sources de financement de leurs projets, le renforcement des canaux de commercialisation en exploitant de nouvelles opportunités prometteuses comme le commerce électronique et aussi en se basant sur le développement technologique pour l’amélioration de la qualité des produits. Il a également évoqué que ce programme contribuera au soutien d’un nombre important de coopératives actives dans les zones montagneuses ce qui leur permettra de surmonter les répercussions négatives de la pandémie de la COVID-19 et d’être capables de financer et de redynamiser leurs activités de production et de commercialisation.

D’autre part, lors de son intervention, Alex Klaits, directeur du Bureau des affaires d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, a insisté sur l’importance de la coopération maroco-américaine dans les domaines du développement économique et social. Il a également salué la coopération étroite et constructive entre les organisations américaines (L’Agence Américaine pour le Développement Internationale « USAID » et « GiveDirectly ») et les différents acteurs de la région de Beni Mellal – Khenifra, visant à assurer la réussite des programmes approuvés (programme « d’appui aux coopératives et le programme du « développement économique et social dans la région de Beni Mellal – Khenifra ») qui tâchent à la contribution au développement économique et social de la région. A cet égard, Alex Klaits a également souligné l’importance du programme de l’organisation non gouvernementale « GiveDirectly », qui cible à soutenir le secteur coopératif dans les zones montagneuses de la région de Beni Mellal – Khenifra afin d’atténuer les effets de la pandémie de la COVID-19 sur les activités de production et de commercialisation et de renforcer les capacités financières, techniques, managériales et commerciales des coopératives concernées.

De son côté, Jamila Abbas, responsable à l’organisation « GiveDirecty » a présenté un exposé détaillé du programme, dans lequel elle a mis en exergue les objectifs escomptés du programme, les procédures qu’il faut suivre pour exprimer une demande d’intérêt, les critères adoptés pour la sélection des demandes de candidatures, les délais de prise de décision concernant ces candidatures, les modalités de financement des coopératives sélectionnées, ainsi que les mécanismes de suivi et de contrôle.

Il est à noter que le programme d’Appui aux coopératives, d’une valeur de 3 millions de dollars US, vise à soutenir 250 coopératives actives dans les zones montagneuses de la région dans les domaines précédemment cités et que la priorité sera donnée aux coopératives dans lesquelles les femmes représentent au moins 60% du nombre total de ses membres, en plus des coopératives dans lesquelles les jeunes représentent 40% du nombre total des membres, ainsi que les coopératives qui incluent des adhérents dans une situation vulnérable. En ce qui concerne le soutien financier, qui sera alloué aux coopératives sélectionnées, il s’élève à 90 000 dirhams qui seront versés en deux tranches selon des critères précis.

S.L.