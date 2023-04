Red Dot Awards : LG reçoit 24 consecrations

LG Electronics (LG) annonce avoir reçu un total de 24 prix lors de l’édition 2023 du prestigieux Red Dot Award. Parmi ce nombre à deux chiffres, on trouve une récompense Best of the Best pour LG OLED Flex, un téléviseur innovant et pliable conçu pour faire passer l’immersion dans les jeux et le visionnage au niveau supérieur.

Doté du premier écran OLED pliable de 42 pouces au monde, LG OLED Flex offre une personnalisation de l’écran sans précédent avec vingt niveaux de courbure au choix. Cet écran unique offre une expérience de jeu et de visionnage personnalisée et a été conçu sur la base de recherches approfondies auprès des clients. Le LG OLED Flex est également doté d’une large gamme de fonctionnalités spécifiques aux jeux, notamment un éclairage arrière personnalisable qui permet d’étendre l’environnement de jeu à l’espace de l’utilisateur, ainsi qu’une interface utilisateur intuitive qui améliore la commodité. Les téléviseurs LG OLED ont été récompensés par le Red Dot Design Award chaque année sans exception depuis leur première sortie en 2013.

L’un des nombreux produits LG récompensés par le Red Dot Award figure le réfrigérateur avec MoodUP™ doté de panneaux de porte à LED changeant de couleur et de haut-parleurs intégrés. Permettant aux utilisateurs d’animer la cuisine avec des couleurs et des sons, ce produit innovant fait partie de la gamme croissante d’appareils électroménagers évolutifs de LG.

Parmi les lauréats du prix Red Dot Innovative Award, figurent les solutions d’entretien des chaussures de nouvelle génération, le LG Styler™ ShoeCase et ShoeCare, ainsi que le purificateur d’air de table LG PuriCare Aero Furniture. Témoignant de l’engagement de LG à donner la priorité aux clients, chacun de ces produits a été développé en tenant compte des besoins et des souhaits de consommateurs réels, tandis que les produits LG Styler ShoeCase et ShoeCare ont été testés par le groupe consultatif de clients de l’entreprise, L.UP. Avec des membres représentant un échantillon diversifié de la société, L.UP a consulté directement les concepteurs de LG, qui ont incorporé leurs commentaires dans les produits finaux.

Le prix Red Dot est l’un des concours les plus respectés au monde en matière de conception de produits, de communication et de concepts de design. Cette année, environ 20.000 produits provenant de 51 pays ont été soumis à l’examen du jury.

« LG est très honoré de voir ses innovations reconnues par Red Dot, l’un des plus grands programmes de récompense du design au monde », a déclaré Hwang Sung-gul, directeur exécutif du Corporate Design Center de LG Electronics. Et de rajouter : « ces prix sont particulièrement significatifs pour nous, car ils confirment notre conviction que la valeur client et les expériences F.U.N, qui sont premières, uniques et nouvelles, sont créées par des produits et des services qui reflètent la voix du client ».