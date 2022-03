Recrutement: la plateforme américaine Deel s’implante au Maroc

Deel, le spécialiste du recrutement mondial, s’implante au Maroc dans l’objectif d’offrir aux entreprises marocaines la possibilité d’embaucher des profils d’experts dans leur secteur d’activité partout dans le monde.

Deel, l’opérateur américain spécialisé dans les solutions RH et de paie, et présent dans plus de 150 pays, arrive au Maroc, et promet aux entreprises marocaines la possibilité d’embaucher n’importe qui, n’importe où dans le monde. Recruter partout dans le monde des talents pointus à des prix compétitifs ? C’est le pari relevé par Deel, le spécialiste du recrutement à distance. L’opérateur brise ainsi les barrières de l’emploi dans plus de 150 pays où il est présent, notamment, en Europe, Afrique, Asie, aux États-Unis et en Australie. Déjà implanté en Afrique de l’Ouest et Afrique du Sud, Deel lorgne donc le Maghreb avec une première implantation au Maroc.

«Nous sommes ravis de lancer nos services au Maroc pour donner aux entreprises et aux personnes la possibilité d’embaucher n’ importe où dans le monde», déclare Alex Bouaziz, CEO et Fondateur de Deel. En partenariat avec des experts, comptables, juridiques et fiscaux mondiaux, Deel permet à toute entreprise de créer, signer et envoyer des contrats locaux conformes à chaque pays à partir d’outils dédiés, de modèles et d’équipes de paie dans plus de 120 devises en un seul clic.

La société opère pour plus de 6.000 clients internationaux dont Coinbase, Intercom et Shopify. «L’implantation de l’entreprise au Maroc est motivée par la dynamique croissante de promotion de la diversité sur le lieu de travail et un intérêt accru pour attirer des talents étrangers, ainsi que par le fort potentiel de croissance du marché marocain», précise Rachid Moulay El Rhazi(photo), le Représentant Maroc et directeur de l’expansion pour l’Afrique du Nord.

Et d’ajouter: «Aussi, Deel s’engage à contribuer à la promotion de l’employabilité des talents marocains à l’international. Nous sommes déjà opérationnels au Maroc. En quelques semaines, nous avons pu placer plus de 1.000 talents marocains dans des entreprises internationales à travers le monde». En utilisant un système innovant de recrutement activé par une technologie avancée, les clients de Deel peuvent embaucher des entrepreneurs indépendants, des auto-entrepreneurs et des employés en CDD ou en CDI dans plus de 150 pays, de manière conforme à la règlementation locale. Ceci permettra aux entreprises de recruter à des milliers de kilomètres à des salaires compétitifs, tout en ciblant des profils aux compétences conformes aux postes à pourvoir.

La plateforme de Deel permettra dans ce sens aux entreprises marocaines d’embaucher, payer et se conformer aux lois locales à l’étranger, ainsi qu’à stimuler l’employabilité en encourageant davantage les entreprises internationales à embaucher au Maroc. Rappelons qu’en octobre 2021, Deel a annoncé avoir concrétisé une levée de fonds, Serie D, de 425 millions de dollars dirigée par Coatue, valorisant Deel à 5,5 milliards de dollars et consolidant sa position d’entreprise la plus cotée mondialement dans le domaine de l’embauche et des paiements à distance.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO