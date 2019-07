RCI Finance Maroc lance Easy Pro

RCI Finance Maroc s’adapte aux besoins des clients professionnels et lance l’offre “Easy Pro”: Une offre de leasing all inclusive en toute simplicité.

Des coût maîtrisés

RCI Finance Maroc, financière du Groupe Renault et N°1 du financement automobile au Maroc, enrichit

son offre de financement dédiée aux entreprises en lançant sur le marché l’offre Easy Pro.

RCI Finance Maroc, 2019 une année qui s’annonce positive pour le leasing professionnel

Sur le 1er quadrimestre 2019, RCI Finance Maroc a su accompagner la dynamique des marques Renault et Dacia, en

enregistrant une progression de 9% sur tous les segments de clients entreprises et 63% sur le périmètre leasing.

Easy Pro, une offre de leasing clé en main pour les flottes de proximité, différenciée selon le type de

client et l’usage du véhicule.

Fidèle à sa devise, “We serve Automobility”, RCI Finance Maroc lance son produit Easy Pro pour répondre aux besoins principalement des petites et moyennes entreprises mais aussi des artisans-commerçants, et des professions

libérales en matière de financement.

Cette offre spéciale flottes de proximité s’inscrit dans la volonté de RCI Finance Maroc de soutenir et d’accompagner les PME/PMI qui représentent 95% du tissu économique marocain.Avec l’offre Easy Pro, RCI Finance Maroc ambitionne de ramener le poids du leasing professionnel à 35% de sa production annuelle contre 21% pour 2018.

L’offre Easy Pro propose 4 solutions afin de permettre à ses clients d’ajuster la solution selon l’usage qu’ils font de leurs véhicules : Basique, Exécutive, Business et Utilitaire.

Dans un monde où la mobilité devient primordiale, RCI Finance Maroc innove pour aider ses clients à

optimiser la gestion de leurs flottes.

Chacune des 4 offres s’adapte aux besoins des clients avec des conditions très avantageuses de financement et une

palette de services intégrés au loyer et lissés sur la durée du contrat :

L’assurance automobile qui est un pack qui couvre la garantie Tierce, incendie, vol, bris de glaces, Défense &

recours et PTA ;

Securactivity, qui permet à l’entreprise cliente de bénéficier d’une indemnité en cas d’immobilisation de son

véhicule pour faire face au manque à gagner généré par cette immobilisation ;

L’assurance valeur majorée, qui permet à l’assuré d’être remboursé en valeur d’achat en cas de sinistre total ;

L’assistance 24H/24 technique du véhicule en cas de panne;

Le contrat d’entretien, une exclusivité marché, inclut toutes les opérations programmées d’entretien (pièces et

main d’œuvre) pendant toute la durée de financement. L’entretien est pris en charge par les professionnels des

ateliers Renault et Dacia afin de garantir une prestation de qualité. Le coût de l’entretien est inclut dans la

mensualité. Il suffit au client de se présenter directement dans un des ateliers des marques Renault et Dacia sur

tout le Royaume pour bénéficier du programme de son véhicule gratuitement.

Confidential C

En parallèle, RCI Finance Maroc, investit pour consolider l’expertise de l’ensemble de ses équipes dédiées par un parcours de formation continue en vue d’apporter aux entreprises un accompagnement complet et tenant compte des évolutions du marché.

En résumé, Easy Pro est une offre simple avec de nombreux avantages pour les clients :

Des taux très compétitifs

Un éventail de services selon l’usage du véhicule

Une équipe d’experts dédiée

Une maitrise du budget auto global

Un parcours simple, un seul acte d’achat et en une mensualité unique.