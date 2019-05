Ramadan: nouveau record d’audience pour 2M

La chaîne de télévision 2M enregistre des performances exceptionnelles durant la 1ère semaine du mois de Ramadan 2019.

2M profite d’un bon démarrage avec 50,6% de part d’audience sur l’ensemble de la première journée du mois sacré et 61,6 % de part d’audience en prime time.

La première semaine du mois de sacré se termine en beauté pour 2M dont les indicateurs d’audiences sont au vert. La chaîne a confirmé le succès de ses programmes avec une part d’audience de 50,6 % sur l’ensemble de la première journée du mois de Ramadan et jusqu’à 61,6% de part d’audience en prime-time.

Les chaînes nationales 2M & la SNRT dominent le prime time avec 83.1% de part d’audience soit une progression de +7 points par rapport la première semaine du mois de Ramadan 2018. La part d’audience de l’ensemble des chaînes satellitaires étrangères ne dépassant pas les 17%.

Lors de la première semaine du mois sacré, les programmes de 2M ont réussi à fédérer une large audience, notamment avec la 4ème saison de la caméra cachée Mchiti Fiha qui enregistre un nouveau record d’audience au Maroc avec 12,6 millions de téléspectateurs et plus de 74% de part d’audience. La tranche ftour de 2M performe aussi à travers la sitcom « Lbhaja Tani » et sa meilleure performance de la semaine avec 10,6 millions de téléspectateurs. Le feuilleton Samhini, l’émission Zaretna Al Baraka et « Hdidane chez les Pharaons » complètent le podium avec respectivement 8,7 millions, 7,6 millions et 7,5 millions de téléspectateurs. Les nouvelles séries inédites de 2M diffusées en 2ème partie de soirée connaissent également un grand succès avec Azzaima qui relate l’histoire d’une femme politique marocaine (4,1 millions de téléspectateurs) et Qsar el Bacha, un drame social qui met en vedette la ville d’Essaouira (4 millions de téléspectateurs).

Ces performances traduisent l’engagement de 2M de satisfaire les attentes de ses téléspectateurs à travers une grille diversifiée dont l’objectif est de répondre au goût des différentes franges de la population. Et ce, à travers une programmation privilégiant la production nationale qui représente plus de 80% de la grille et composée de fictions, de programmes de divertissement, de magazines d’informations et d’émissions de proximité. L’offre de 2M durant le mois de Ramadan comprend également des adaptations de formats internationaux, telles que Jazirat Al Kanz, Master Chef Celebrity, ou encore Sayidates Shopping.

En plus de son offre télévisuelle, l’expérience des téléspectateurs de 2M se prolonge ainsi sur ses plateformes digitales 2M.ma, l’application mobile my2M et ses 2,5 millions de téléchargement ainsi que sur les réseaux sociaux notamment la chaîne Youtube 2MTV avec plus de 3,7 millions d’abonnés et où les 4 premiers épisodes de “Hdidane chez les pharaons” ont déjà atteint plus de 5 millions de vues.

S.L.