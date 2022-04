Ramadan: Dacia lance le concept original « FtoOr Lwalid » (VIDEO)

Marque préférée des Marocains, Dacia a toujours à cœur de rester proche de ses clients et de partager leur quotidien. C’est ainsi que pour le mois de Ramadan, la marque Dacia a imaginé une activation inspirée des habitudes pour mettre en avant cette période pendant laquelle les Marocains se retrouvent en famille autour du ftour.

En 2019, Dacia a lancé le concept « Ftour m3a Lwalida » en mettant à l’honneur les mamans. En 2021, la marque est revenue avec un format de « Ftour Lwalida » ajusté au contexte marqué par les restrictions de déplacement. L’initiative avait pour objectif d’aider les membres des familles éloignés à partager des moments privilégiés malgré la distance. Ainsi, une Dacia Lodgy sillonnait les routes du Royaume pour permettre aux mamans de préparer et envoyer le repas du ftour à leurs enfants vivants dans d’autres villes pour raisons professionnelles ou pour leurs études.

Cette opération a rencontré un franc succès sur les réseaux sociaux en raison de l’émotion suscité par ce fait de société dans lequel se sont reconnus beaucoup d’internautes.

Cette année, Dacia revient avec une idée originale adaptée au contexte actuel mettant en avant le rôle de la femme, le lien fort de la famille et l’esprit de solidarité, des symboles forts de la société marocaine.

La marque Dacia lance « Ftoor Lwalid » pour rendre hommage à la mère de famille, la femme, la sœur, la fille et la tante. En effet, pendant le mois de Ramadan, la femme est souvent en charge d’assurer la préparation du repas du ftour pour rassembler tous les membres de la famille autour de la table et rompre le jeûne.

Dacia a donc imaginé un père de famille avec ses enfants se lançant dans les préparatifs du repas du ftour au volant de la Nouvelle Dacia Logan pour faire une surprise à son épouse. Une façon de la remercier pour tous les efforts qu’elle fournit au quotidien.

Plus que jamais, Dacia reste au plus près des Marocains et souhaite mettre en avant les femmes, leur force et leur talent.