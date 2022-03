Ramadan 2022: 2M dévoile sa grille des programmes

COMMUNIQUÉ. 2M dévoile sa programmation pour le mois de Ramadan, une période qui permet au public de découvrir de nouvelles œuvres télévisées et d’apprécier le travail accompli cette année par les professionnels de l’industrie audiovisuelle.

Cette année encore, 2M a mobilisé un vaste écosystème d’artistes et de professionnels pour proposer à son audience des œuvres diversifiées et de grande qualité. La chaine relève le pari de concilier, à travers sa grille de programmes ramadanesques, proximité et créativité. Ce savant dosage de formats classiques éprouvés et de créations originales, alternant entre comédie et drames, et mettant à l’affiche les plus grands talents marocains, qui a toujours fait le succès de 2M, vient aussi renforcer l’offre audiovisuelle publique.

Les sitcoms font partie intégrante de l’ambiance ramadanesque. Cette année, la sitcom “Zenqat Assaada” apportera une touche de bonne humeur et de rires à la table du ftour, à travers des dialogues loufoques et des situations rocambolesques.

Le grand Hassan El Fad, dans le personnage de Kebbour, et son acolyte, Fatiha, incarnée par l’excellente Mounia Lamkimel, seront de retour pour « Ti Ra Ti », une capsule qui promet d’être le rendez-vous télévisuel incontournable de cette période.

En plus de nombreux téléfilms programmés tout au long du mois sacré et couvrant différents genres et thématiques, les téléspectateurs pourront suivre des séries inédites de grande qualité telles que “Zettat” avec Mohammed El Khiari dans le rôle principal, et “Safi Salina” qui mettra en scène le duo Samia Akariou et Rhany Kabbaj dans une histoire de couple douce-amère sur fond de pandémie. D’autres œuvres de fiction telles que “Al Maktoub” mettront également à l’honneur des stars du petit écran, Meriem Zaime, Amine Naji et Dounia Boutazout dans des histoires intrigantes et traitant avec acuité des problématiques réelles de la société marocaine.

Côté télé-réalité, 2M misera cette année sur des concepts à succès. Cette année encore, “Ahssan Pâtissier Celebrity”, adaptation du célèbre concours de pâtisserie, mettra au défi cinq célébrités qui se surpasseront au profit d’associations caritatives. Cette saison connaitra aussi le retour, pour la troisième année, du « Jamel Comedy Club Maroc », concours de stand-up de référence et bastion d’un humour direct et contemporain.

Comme à l’accoutumée, la Caméra cachée “Mchiti Fiha” sera programmée en prime time, à l’heure de la rupture du jeûne. Pour la 7ème saison consécutive, ses équipes mettront le sang-froid des célébrités à rude épreuve en les entraînant dans des péripéties inattendues.

« Le mois de Ramadan constitue pour nous une opportunité unique de présenter à nos téléspectateurs, rassemblés devant leurs petits écrans, des productions préparées avec grand soin et mobilisant les meilleurs talents nationaux. Nous avons aussi prévu une offre pour accompagner les nouveaux modes de consommation de la télévision. Cette année encore, nous mettrons aussi bien à l’antenne qu’à travers tout l’écosystème digital de 2M, une programmation riche, divertissante et de grande qualité. L’expérience se prolongera ainsi sur nos supports digitaux, à savoir 2M.ma et sur nos réseaux sociaux », indique Salim Cheikh, Directeur général de 2M.

Fiction, formats courts, humour, drame, capsules culinaires… Pour ce mois de Ramadan 2022, 2M se positionne, de nouveau, en tant que média fédérateur répondant aux attentes diverses de son public et rassemblant les Marocains autour du meilleur de la production nationale.