RAM: les détails du nouveau vol Casablanca-Miami

Un avion de la Royal Air Maroc (RAM) a atterri mercredi soir à l’aéroport international de Miami, marquant le lancement d’une nouvelle ligne directe entre Casablanca et la grande ville de l’Etat de Floride et hub majeur du sud des Etats-Unis et de l’Amérique centrale.

Opérée à raison de trois fréquences par semaine, cette desserte est la sixième ligne directe de la compagnie nationale sur le continent américain.

Une grande cérémonie a été organisée à l’aéroport international de Miami-Dade pour célébrer cet évènement, en présence notamment de la délégation officielle qui était à bord du vol inaugural comprenant des responsables de plusieurs organismes publics et opérateurs économiques. L’ambassadeur du roi aux Etats-Unis, Lalla Joumala Alaoui, a assisté à cette cérémonie au côté du président directeur général de la RAM, Hamid Addou, du maire du comté de Miami-Dade, Carlos Gimenez, de la consule générale des Etats-Unis à Casablanca, Jennifer Rasamimanana, ainsi que de nombreuses autres personnalités et de représentants des médias des deux pays.

Opérés en Boeing 787-9 Dreamliner (d’une capacité de 302 sièges dont 26 en business) et en Boeing 787-800 Dreamliner (offrant une capacité de 274 sièges dont 18 en classe Affaires et 256 en classe économique), les vols sur cette nouvelle destination sont programmés au départ de Casablanca à 16H20 (heure locale) avec une arrivée à Miami à 20h05 (heure locale).

Le départ de Miami est programmé à 21H45 (heure locale) pour une arrivée à Casablanca à 10H55 (J+1).

Le premier vol retour sur cette ligne a ainsi décollé dans la même soirée à partir de la grande ville du sud de la Floride vers la capitale économique du Royaume, avec à bord des membres de la communauté marocaine établie en nombre dans cette région des Etats-Unis, des touristes américains ainsi que des ressortissants de nombreux pays africains. “Miami devient la troisième destination directe desservie par Royal Air Maroc aux Etats-Unis après celles de New York et Washington DC. Avec cette nouvelle route aérienne directe, la compagnie renforce son réseau dans le continent américain, où Royal Air Maroc relie par ailleurs directement Casablanca à Montréal, Sao Paolo et Rio De Janeiro”, a indiqué le PDG de la RAM.

Il a ajouté qu’une autre ligne Casablanca-Boston viendra, à partir de juin prochain, consolider les liaisons aériennes directes avec les Etats-Unis. “Royal Air Maroc est fière d’être la première compagnie reliant le sud des États-Unis au continent africain, offrant ainsi à ses passagers les possibilités de vols directs en moins de neuf heures. Cette nouvelle route permettra en premier lieu, d’offrir une connexion aérienne adaptée aux besoins de nos Marocains du monde vivant en Floride”, a souligné M. Addou En tant que hub majeur du sud des Etats-Unis, Miami est aussi une plateforme idéale pour rassembler les touristes du continent américain et les transporter vers les destinations touristiques marocaines, relève-t-il.

Les nombreuses connexions de la RAM via son hub de Casablanca, permettront à la compagnie nationale de relier les communautés africaines établies en Floride vers plus de 90 destinations à travers le monde, dont 33 en Afrique.

Royal Air Maroc se donne aussi comme ambition de relier l’Afrique à l’Amérique centrale grâce aux nombreuses possibilités de connexions qu’offre l’aéroport de Miami. Premier aéroport au niveau des Etats-Unis en termes de fret cargo, Miami-Dade est en effet une plateforme de correspondances permettant de relier d’autres aéroports de Floride avoisinants ainsi que d’autres aéroports du sud des Etats-Unis et d’Amérique centrale, a souligné, pour sa part, le maire de la ville américaine, se disant convaincu que cette liaison, attendue depuis de longues années, aura un impact positif sur le flux touristique et la promotion des affaires entre les deux pays et avec le continent africain. Le lancement de cette ligne coïncide avec la tenue, ce jeudi à Miami, de la 5ème édition du Forum commercial USA-Maroc avec au sommet de l’agenda le rôle des liaisons transatlantiques entre le Royaume et les États-Unis dans la consolidation des échanges économiques et des investissements avec le continent africain.

Placée sous le thème: “Forum pour le commerce et l’investissement entre les États-Unis et le Maroc: Les liaisons transatlantiques”, cette rencontre d’affaires réunit, à l’université de Miami Dade College, des responsables gouvernementaux, des chefs d’entreprise et des experts pour discuter du développement des échanges commerciaux entre les États-Unis, le Maroc et le reste du continent africain, et explorer les possibilités de renforcer ce partenariat économique.

Ce conclave est initié par l’ambassade du Maroc à Washington en partenariat avec le Centre d’affaires USA-Afrique de la Chambre américaine du commerce.

