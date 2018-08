RAM: Bientôt 2 vols par jour entre Casa et Montréal

D’après le site spécialisé Airlineroute, la RAM va mettre en place deux vols par jour entre Casablanca et Montréal d’ici un an. Le départ de ces vols se fera à l’aéroport Mohammed V de Casablanca vers l’aéroport Pierre Elliott Trudeau de Montréal.

La même source précise que ces vols se feront à bord de Boeing 787 Dreamliner. “Les départs seront programmés à 14h55 et 18h30 (arrivées à 17h15 et 20h50), les vols retour quittant le Canada à 19h00 et 22h35 (arrivées le lendemain à 6h30 et 10h05)”, peut-on lire.

La RAM prévoit aussi de nouveaux vols vers les Etats-Unis et le Brésil.

Les livraisons de quatre 787-9 doit débuter à l’automne, la première entrée en service devant être vers New York-JFK le 21 décembre, précise Air journal.

S.L.