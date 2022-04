Rallye Aicha des Gazelles: trois Duster sur le podium

UN TRIPLÉ GAGNANT POUR DUSTER

C’est victorieux que l’équipage 310 (Hajar Elbied et Malika Ajaha) a terminé la 31ème édition du Rallye Aïcha des Gazelles faisant fi de centaines de kilomètres de dunes et de terrains rocheux, des crevaisons et même d’une tempête de sable. Les Duster des équipages 301 & 304, également soutenus par Dacia, viennent compléter le podium pour leur première participation au Rallye. L’ultime retour au Bivouac s’est fait sous les klaxons et les cris de joie, le sourire gagnant les visages fatigués mais heureux de Hajar, Malika, Juliette, Marie, Sabine et Isabelle. Nos 3 équipes ont vécu pleinement leur rêve d’aventure et de dépassement de soi. Grâce à cette nouvelle victoire, Dacia Duster demeure invaincu depuis 2017 dans la catégorie Crossover.

UNE AUTRE VISION DE LA COMPÉTITION AUTOMOBILE, SANS SUPERFLU

Le Rallye Aïcha des Gazelles est une compétition atypique dont la volonté est de revenir à des essentiels : l’humain, le sport, la nature. Pour cela, le challenge repose sur un concept de navigation « à l’ancienne » à l’aide d’une simple carte et d’une boussole. C’est un rallye sans chronomètre, sans GPS pour lequel la vitesse n’est pas un critère de classement. Il faut savoir maîtriser la conduite hors-piste et tracer son chemin afin de réaliser le moins de kilomètres possible pour relier les différentes balises. Sans compromis sur la fiabilité et la robustesse, Duster démontre chaque année qu’il est taillé pour affronter ce type de défi.

« Félicitations à nos Gazelles pour ce triplé Dacia Duster ! Nous sommes très fiers d’elles qui ont fait preuve de persévérance et d’esprit d’équipe : des valeurs que nous partageons chez Dacia » Denis Le Vot, Directeur général des marques Dacia & Lada

UNE AVENTURE HUMAINE EMPRUNTE DE SOLIDARITÉ ET DE RESPONSABILITÉ

Au niveau environnemental, l’évènement s’est doté d’un Comité de Responsabilité Sociétale et Environnementale. L’objectif est de créer un contexte favorable à la collaboration entre les entreprises partenaires pour mutualiser les idées et accélérer les développements en matière d’environnement. Il existe aussi une « charte de bonne conduite environnementale » destinée à responsabiliser tous les acteurs présents sur l’événement. Enfin, depuis 2010, le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc est la seule compétition automobile au monde à avoir obtenu une norme environnementale : la norme Iso 14001.

L’EQUIPAGE DACIA MAROC N°310 A REMPORTE SA 2EME VICTOIRE LORS DE CETTE 31EME EDITION DU RALLYE AICHA DES GAZELLES DU MAROC

Après 9 jours d’intenses épreuves au cœur du désert, Hajar et Malika ont relevé le défi de ramener le trophée du Rallye Aicha des Gazelles pour la deuxième année consécutive. Cette 31ème édition a été l’une des plus difficile à vivre pour les participantes. Ce qui ne les a pas empêché de donner le meilleur d’elles-mêmes au volant de leur Dacia Duster.

D’ailleurs, Dacia Duster a une fois de plus prouvé sa robustesse et sa capacité à franchir tout type de terrains : dunes de sable, herbes à chameaux, choux fleurs du désert et passage rocailleux.

Pour rappel, les Roses du Désert se sont engagées dans cette 31ème édition du Rallye Aicha des Gazelles du Maroc avec le soutien de Dacia Maroc, Dacia Financial Services, Motrio et Axa Assurances Maroc. Ces partenaires se sont tenues aux côtés de ces femmes fortes partageant des valeurs nobles et exemplaires.

Avec cette victoire, Hajar et Malika ont pu hisser fièrement le drapeau marocain pour cette 31ème édition du Rallye Aicha des Gazelles.