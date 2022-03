Rallye Aicha des Gazelles au Maroc: Duster, un véhicule idéal pour les participantes de la catégorie Crossover

Alliant robustesse et esprit outdoor, Dacia Duster est l’allié incontournable des participantes du Rallye Aicha des Gazelles du Maroc qui se tient actuellement depuis le 23 mars. Ainsi, pour cette 31ème édition, l’équipe N°310 est au volant de Dacia Duster relooké pour ce défi exceptionnel.



Dacia Duster a été spécialement adapté et équipé pour respecter les règles du Rallye. Le 4×4 Dacia a déjà démontré sa résistance face aux dunes de sables, aux reliefs montagneux et aux paysages extrêmes. Le modèle a prouvé à chacune des participations dans l’histoire du Rallye qu’il est un compagnon de route fiable.



Au volant de leur 3ème Gazelle, Dacia Duster, «Les roses du désert» Hajar Elbied et Malika Ajaha, tenteront ainsi de conquérir une deuxième victoire consécutive dans la catégorie Crossover. D’ailleurs, au niveau de cette catégorie, Dacia Duster demeure invaincu depuis 2017 et compte sept victoires lors des onze dernières éditions grâce à des femmes venues de cinq pays différents (France, Maroc, Pologne, Belgique et Suisse). Pour cette édition, et sur les huit véhicules participants, sept sont des Duster. C’est donc le « Véhicule » de la catégorie Crossover du Rallye !



Une performance avérée



Depuis le début de sa commercialisation en 2010, les performances et les avantages de Dacia Duster ne sont plus à démontrer. Ceci en plus d’un prix hautement accessible, Dacia Duster a simplement chamboulé le segment des SUV, pour devenir le leader incontestable des SUV compacts depuis son lancement. Vendu à plus de 75.000 exemplaires au Maroc [plus 1 million 900.000 dans le monde], Dacia Duster est la révolution Dacia, par excellence !



Justement, tout en respectant la lignée des générations précédentes, le Nouveau Duster est destiné tant aux clients voulant avoir un SUV confortable avec un design attractif, qu’aux amateurs des sensations extrêmes de la route à la quête d’un 4X4 polyvalent et robuste.



Lancé en octobre 2021 au Maroc, le nouveau Duster reste fidèle à son ADN et représente tous les avantages d’un SUV familial avec un esprit aventurier. C’est le compagnon authentique des aventures de la route. Justement, sa garde au sol élevée, ses nouveaux pneumatiques et à un 4×4 Monitor dédié (sur la version 4 roues motrices), sont quelques-unes de ses caractéristiques à fort impact tant sur la route, qu’en-dehors des sentiers battus.



Le Design n’est pas en reste, Dacia Duster a su évoluer dans le temps. Plus contemporaine, sa nouvelle face avant renforce encore plus la personnalité intemporelle de Nouveau Duster. Quant aux feux, ils intègrent délicatement la nouvelle signature lumineuse Dacia, de plus la calandre revisitée lui donne une personnalité encore plus affirmée.



L’intérieur du véhicule est équipé d’une console centrale haute, ainsi que d’un accoudoir coulissant. En Sus, deux systèmes multimédia sont intégrés avec un nouvel écran de 8 pouces et une caméra multi-vue, ainsi qu’une boîte automatique EDC à double embrayage. Grâce à ses multiples avantages, le nouveau Dacia Duster offre une conduite juste agréable et un confort amélioré, et surtout la sécurité… Notamment grâce à sa direction assistée recalibrée.









