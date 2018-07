Radars fixes au Maroc: La direction des transports fait un premier bilan

La même source a rappelé que le ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau a lancé l’application mobile «Infractions routières» afin de permettre aux contrevenants de suivre le traitement de leurs infractions et leur éviter le déplacement dans les administrations. Elle a ajouté que l’applications enregistre, depuis son lancement en avril 2016, 120.000 consultations quotidiennement.

Selon Aujourd’hui le Maroc, ces délits concernent tout dépassement de plus de 50km/h d’excès. Dans ce cas-là, le permis est retiré, le véhicule mobilisé et le contrevenant traduit en justice en plus de payer une amende.

La direction des transports et de la sécurité routière vient de l’annoncer. 878.566 infractions liées aux radars fixes ont été enregistrées à fin juin 2018, dont 872.620 contraventions et 5946 délits.