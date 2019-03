Racheté par Uber, quel avenir pour Careem au Maroc?

Careem et Uber ont conclu un accord en vertu duquel Uber va acquérir Careem pour 3,1 milliards de dollars. Avec cet accord, Uber prendra possession de l’ensemble des services de Careem au Maroc, au Moyen-Orient et au Pakistan, estime le groupe dans un communiqué parvenu à Le Site info.

A l’issue de la transaction, qui doit être finalisée au premier trimestre 2020, Careem deviendra une filiale à 100 % d’Uber et continuera à opérer sous sa marque. Le PDG et cofondateur de Careem, Mudassir Sheikha, conservera la direction de Careem dont le conseil d’administration sera composé de deux représentants de Careem et de trois représentants d’Uber.

Aussi, Careem et Uber exploiteront leurs services régionaux respectifs et leurs marques de façon indépendante. Au Maroc, Careem continuera à proposer ses services et à se développer.

« Notre association avec Uber va nous aider à accélérer l’atteinte de notre objectif : simplifier et améliorer la vie des gens au Maroc et dans la région. La mobilité et les possibilités plus larges qu’offrent Internet, qui sont massives, restent encore insuffisamment exploitées et vont ainsi connaître des avancées sans précédent sur ces marchés. Uber est donc un partenaire idéal pour concrétiser ces opportunités. Nous allons servir de catalyseur de l’écosystème technologique en augmentant la disponibilité de ressources pour les jeunes entrepreneurs et les investisseurs locaux et mondiaux », a déclaré Mudassir Sheikha.

« C’est un moment important pour Uber, alors que nous continuons à développer la puissance de notre plate-forme dans le monde entier. Avec une capacité éprouvée à développer des solutions locales innovantes, Careem joue un rôle clé dans l’avenir de la mobilité urbaine au Maroc et ailleurs, ce qui en fait l’une des start-up les plus réussies de la région. En travaillant en étroite collaboration avec ses fondateurs, je suis convaincu que nous obtiendrons des résultats exceptionnels à la fois pour nos passagers, nos chauffeurs et les villes où nous opérons », a expliqué Dara Khosrowshahi, PDG d’Uber.

Le Maroc et le Moyen-Orient ont largement bénéficié des avantages économiques et sociaux liées à l’adoption de la technologie et à l’amélioration de l’accès au transport. Dans ce cadre, la transaction entre Careem et Uber va renforcer la capacité collective des deux sociétés en vue de poursuivre l’amélioration des infrastructures de transport et d’étoffer l’offre de mobilité, de livraison et de paiement. L’accord accélérera aussi la mise à disposition de services numériques aux habitants de la région, grâce au développement d’une application dédiée au grand public avec des services comme la plate-forme de paiement numérique (Careem Pay) et de livraison (Careem NOW).

L’accord entre Careem et Uber associe le leadership mondial et l’expertise technique d’Uber à l’infrastructure technologique régionale de Careem et sa capacité à développer des solutions locales innovantes. Il constitue à ce titre une opportunité d’élargir la variété et la fiabilité des services offerts à travers un éventail de choix plus large, afin de répondre aux besoins d’un plus grand nombre de citoyens. De même, pour les captains, Careem et Uber estiment que l’élargissement de la base de clientèle et l’amélioration de la qualité des services proposés aux captains permettra de proposer de meilleures opportunités de travail et des revenus plus réguliers.

