Rabat: voici le nouveau directeur de l’ISCAE

Le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi 24 janvier à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement Saadeddine El Othmani, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

L’Exécutif a ainsi approuvé la nomination de Tareq El Malki au poste de directeur de l’Institut supérieur de commerce et de l’administration des entreprises (ISCAE) de Rabat.

Fils du président de la Chambre des représentants Habib El Malki, Tareq, selon l’Economiste, est docteur en économie et a reçu à plusieurs reprises des prix de recherche. Il est également directeur du développement, des relations internationales et de la recherche scientifique du groupe ISCAE et chroniqueur sur Atlantic Radio.

N.M.