Rabat Square: un nouveau projet immobilier dans la capitale

C’est en plein cœur de la Plaza, amenée à devenir le cœur vibrant de Dar Essalam avec ses futures boutiques et espaces de restauration haut de gamme, que se dresse le nouveau bureau de vente de Rabat Square. Un écrin bâti sur plus de 460 mètres carrés où seront commercialisées en exclusivité les résidences d’exception de ce projet.

Eagle Hills, société privée d’investissement et de développement immobilier basée à Abu Dhabi, annonce l’ouverture officielle du nouveau bureau de vente de son projet Rabat Square. Un nouveau bureau de vente installé sur l’exceptionnel site qui accueille le projet, en plein cœur de l’avenue Beni Meskine.

Baptisé Rabat Square Sales Centre, et conçu de sorte à refléter tout le savoir-vivre et savoir-habiter que prônent les Résidences Rabat Square, ce nouveau bureau de vente se décline sur 2 niveaux, harmonieusement répartis sur une superficie totale construite de plus de 460 mètres carrés.

Rabat Square Sales Centre a été pensé de sorte à accompagner toutes les phases de vie du projet, en témoigne son emplacement central et sa situation au cœur de la future Plaza. Des happenings, et un programme riche et varié d’animations viendront ponctuer le quotidien des riverains et visiteurs, renforçant Rabat Square dans son rôle de projet innovant, prônant un tout nouvel art de vivre en zone résidentielle.

Côté architecture, Rabat Square Sales Centre se démarque par un design raffiné et contemporain, ponctué de touches traditionnelles marocaines, qui viennent naturellement s’intégrer aux hectares de nature luxuriante qui entourent et continueront d’entourer ce projet d’exception.

Au rez-de-chaussée, les visiteurs pourront au détour d’une dégustation, se projeter en plein cœur des futures phases de développement en découvrant la maquette du projet – située en plein cœur du bureau du vente.

A l’étage, place à une terrasse de 110 mètres carrés surplombant l’ensemble du projet et qui permettra de s’enquérir en temps réel de l’état d’avancement des travaux, et à un appartement témoin d’une superficie globale de 120 m2, véritable vitrine de tout l’art de vivre et des matériaux d’exception utilisés : de la domotique aux revêtements, en passant par les éclairages d’ambiance sans oublier les équipements sanitaires et électroménagers, des matériaux et composantes des résidences y sont représentés.

Pour rappel, le projet Rabat Square dont la commercialisation de la 1ère phase a débuté en avril 2017, verra à terme le développement et la construction de 5 phases, qui se déclineront en de splendides appartements d’1 à 4 chambres, duplex et penthouses et auxquelles viendront s’ajouter un magnifique boutique hôtel, des commerces et des espaces verts et ce, à l’instar des plus grandes et plus belles places internationales. Rabat Square est le seul projet résidentiel du prestigieux quartier Dar Essalam à offrir des commodités et services dignes des plus grands 5 étoiles : piscines avec ses dépendances, salle de fitness, salle multifonctions mise à disposition des résidents, lobbys d’entrée des immeubles aménagés en conciergerie/réception de luxe…

Information pratiques

Bureau de vente, Rabat Square

Adresse : Rue Beni Meskine – Domaine Dar Es Salam – Souissi, Rabat

Infoline : 08000 08000 / Horaires d’ouverture : de 9h00 à 19h00