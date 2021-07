Rabat Square: Eagle Hills livre la première phase

Par Larbi Alaoui

« Rabat Square » (RS) est un grand projet immobilier d’envergure, un joyau résidentiel polyvalent, sis Dar Essalam, entre les quartiers Souissi, les Ambassadeurs, Hay Riad et Bir Kacem, à proximité des prestigieux Royal Golf Dar Essalam et du Royal Club équestre. Tous les quartiers précités constituent les plus huppés et cosy résidences, dans ce qu’est le poumon vert de Rabat, ville lumière et capitale culturelle du Royaume.

Alors que des familles de résidents de « RS » ont déjà regagné leurs pénates et se sont déjà installés dans leurs appartements luxueux, la livraison effective et officielle de ce projet pharaonique, composé de deux îlots, respectivement appelés « Via »et « One », a eu lieu le matin du jeudi 29 juillet, en présence de représentants de plusieurs médias nationaux.

Et c’est à Mohamed Yacoubi, Directeur général d’Eagle Hills au Maroc que nous devons cette visite guidée aux arcanes magnifiques de Rabat Square. Visite commencée au sein de « la Plaza, le centre névralgique du projet, en passant par toutes les composantes de « Via » et « One ». En prélude de sa présentation, M. Yacoubi a déclaré: « La livraison de la première phase de Rabat Square constitue une étape majeure dans la vie de ce projet qui se veut emblématique au coeur du Domaine Dar Essalam. Nos engagements en termes de qualité sont ici portés à leur plus haut niveau, en harmonie avec la vision que nous portons pour Rabat Square: un univers de raffinement au sein du plus beau de quartier de Rabat ».

A noter que les deux îlots précités sont constitués de 204 appartement, se répartissant sur 21 immeubles, et comprenant des surfaces allant de 67 m2 à 300 m2. Lesdits appartements vont du duplex, au penthouse (ndlr, appartement luxueux bâti sur le toit-terrasse d’un immeuble élevé) et à l’appartement en rez-de-chaussée avec jardin privatif. Tout cela a été pensé dans la perspective d’une architecture moderniste et un design des plus raffinés « up-to-date ».

Rabat Square, en sus des appartements précités, dispose de plusieurs espaces verts aménagés et d’équipements de loisirs et de bien-être au profit des résidents (piscines, grandes et petites, pour les enfants,avec toutes les commodités nécessaires, salle de fitness disposant de douches et de sauna, un espace yoga, ainsi qu’un espace agréable de jeux pour enfants et une salle polyvalente). Sachant également que chacun des 204 appartenants a son propre lobby qui est aménagé en réception, à l’instar de ce qui se se pratique au sein des grands hôtels classés 5 étoiles. Toutes les résidences sont totalement sécurisées et leurs finitions ont été bien étudiées, avec l’utilisation de matériaux d’exception, consistant en revêtements, d’éclairage d’ambiance, d’équipements sanitaires et électroménagers modernes. Pour le stationnement de leurs véhicules, les résidents de chaque appartement ont à leur disposition deux places dans les grands parkings souterrains de Rabat Square.

Signalons que ce projet compte lancer cinq autres phrases, en sus cette première livraison, dont la seconde est en cours de construction. Elle a pour appellation pour son premier îlot « Ora », composé de 13 immeubles ultra-modernes et d’une une kyrielle d’options résidentielles de haute gamme. Quant à la Plaza, elle se distingue par son ouverture sur la présence de cafés, de restaurants, de boutiques, encore pas fonctionnels, mais cela ne saurait tarder, ainsi que d’un hôtel.

Rabat Square est l’un des projets au Maroc, comme « La Marina Morocco » et « La Bahia blanca », de l’entreprise Eagle Hills, « un groupe d’investissement et de développement immobilier basé à Abou Dhabi, dont l’activité principale est de créer des centres urbains à fort potentiel d’attraction dans des marchés internationaux à forte croissance »: Ledit groupe développe également ses projets de grande envergure dont d’autres pays tels que la Jordanie, les Emirats Arabes Unis, Bahrein et la Serbie.

A noter, pour finir, que le bureau de vente de Rabat Square, d’une surface de 400 m2, se trouve au sein du projet de la capitale.

L.A.