Rabat: Premières démonstrations de la 5G par Ericsson et Maroc Telecom

Ericsson a organisé une démonstration de la 5G en live au siège de Maroc Telecom à Rabat, au Maroc, afin de présenter les capacités de la technologie mobile de prochaine génération.

Cette présentation place Maroc Telecom à la pointe des avancées technologiques en proposant des services 5G dans le pays. La démonstration a présenté plusieurs cas d’utilisation de la 5G dans le cadre d’un système 5G autonome de bout en bout, notamment un prototype de radio, de bande de base, et un appareil UE prototype pour la démonstration 5G, offrant de hauts débits atteignant une vitesse de 25,8 Gbps de vitesse, la plus rapide en Afrique.

La 5G offrira des débits de données élevés et une faible latence, ce qui améliorera l’expérience utilisateur pour les clients de Maroc Telecom. La 5G est également l’un des principaux vecteurs pour de nouveaux cas d’utilisation dans différents secteurs tels que l’agriculture, l’éducation, la robotique et les communications vitales de machine à machine dans le secteur de la santé.

Selon le Rapport d’Ericsson sur la Mobilité, édition de novembre 2018, la 5G devrait atteindre plus de 40 % de la population mondiale et 1,5 milliard d’abonnements au haut débit mobile amélioré d’ici fin 2024.

Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, des déploiements commerciaux 5G commenceront d’ici 2019 avec des volumes importants en 2021. Rafiah Ibrahim, Responsable d’Ericsson Moyen-Orient et Afrique, a expliqué : « Nous explorons le potentiel de la 5G avec notre partenaire de longue date, Maroc Telecom. Cela nous permettra de développer conjointement des technologies basées sur la 5G en fonction de leurs besoins commerciaux afin d’améliorer leurs activités commerciales et de saisir les nouvelles opportunités offertes par d’autres industries. La collaboration d’aujourd’hui vise à faire de la 5G une réalité au Maroc ».

La plate-forme 5G d’Ericsson à travers les réseaux de transport, centraux et de radio permet aux opérateurs télécoms d’évoluer vers les fonctionnalités 5G à une vitesse correspondant à leur stratégie commerciale. Cette transition a lieu tout en renforçant les activités 4G actuelles, en réduisant les risques et en optimisant l’utilisation de l’infrastructure actuelle.