Rabat: le patron du HCP s’est entretenu avec un haut responsable de la Banque mondiale

Le Haut-Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami et le Directeur des opérations de la Banque mondiale (BM) pour le Maghreb, Jesko Hentschel se sont entretenus, ce jeudi à Rabat, sur le renforcement de la coopération entre les deux institutions.

Lors de ces entretiens, Lahlimi et Hentschel ont exprimé leur volonté commune d’approfondir la coopération entre le HCP et la BM dans des sujets importants d’intérêt commun et examiné les moyens à même de consolider ce partenariat bilatéral.

« Cette réunion importante a constitué l’occasion de faire un bilan très riche de la coopération entre deux partenaires anciens, le HCP et la BM, et qui partagent des ambitions fortes pour l’avenir », a déclaré Lahlimi à l’issue des discussions.

Ensemble, « nous continuerons à travailler dans divers domaines, dont l’emploi et le développement de la compétitivité de l’économie nationale », a-t-il poursuivi, ajoutant que de nouveaux axes de coopération ont été identifiés pour promouvoir encore davantage le partenariat établi entre le HCP et la Banque mondiale.

Les deux parties vont ainsi se pencher sur le développement de comptes satellites sur les différents segments touchant au domaine de l’environnement et travailler de concert pour réussir les différents programmes de reengineering du HCP, notamment dans le segment relatif à la digitalisation des activités, a fait savoir Lahlimi.

Pour sa part, Hentschela s’est félicité du niveau de coopération qui existe entre la BM et le HCP, notant que l’emploi demeure l’un des domaines les plus importants pour la coopération entre les deux parties, eu égard à la conjoncture actuelle marquée par la crise pandémique du nouveau coronavirus (Covid-19).

Les discussions ont porté sur l’examen de nouveaux axes de coopération entre le HCP et la Banque Mondiale, a-t-il relevé, saluant, par ailleurs, les efforts menés par le HCP, particulièrement pour éclairer sur l’impact de la pandémie aussi bien sur les ménages que les entreprises, en ayant recours à des instruments de travail modernes.

S.B.