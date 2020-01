Rabat: la Galerie Banque Populaire accueille l’exposition “Parcours croisés”

Pour ce début de saison culturelle 2020, la Galerie Banque Populaire de Rabat abrite, du 24 janvier au 25 avril prochain, l’exposition picturale « Parcours croisés » qui réunit les artistes (père et fils) Moa et Kim BENNANI.

Après une courte période qui l’a vue accueillir trois expositions phares – consacrées au Street Art, à la sculpture, ainsi qu’au partenariat entre designers et artisans – qui ont rencontré un vif succès, la Galerie Banque Populaire de Rabat renoue avec la peinture avec une exposition riche en couleurs et en émotions.

A travers « Parcours croisés », père et fils, aux parcours artistiques différents, sont à nouveau réunis 10 ans après leur première exposition commune pour laisser s’exprimer, dans une harmonie parfaite, leurs sensibilités, leurs perceptions et leurs styles respectifs. Le premier, Mohamed BENNANI (dit Moa), fonde sa peinture sur les déflagrations de la matière, dominée par l’abstraction lyrique. Le second, Kim BENNANI, a développé, dès ses débuts, une peinture hyper réaliste, contrastant avec une expression plus libérée des contraintes de l’académisme.

Lors du vernissage, qui s’est déroulé ce jeudi 23 janvier, Madame Bouchra BERRADA, Présidente du Directoire de la Banque Populaire Rabat-Kénitra a déclaré : « En réunissant dans une seule et même exposition Moa et Kim BENNANI, le père et le fils, nous avons voulu non seulement témoigner de la permanence de cette relation peu commune, mais également mettre en relief la vitalité de la création plastique dans notre pays ainsi que les vertus de la transmission dans l’art ».

Commentant les œuvres « croisées » de ces deux artistes peintres, la journaliste et critique d’art Syham WEIGANT a, de son côté, expliqué : « Dans cette harmonie des couleurs et des formes, les pigments de l’un abandonnent progressivement la couleur pure, les bleus et les rouges flamboyants pour des tonalités davantage organiques alors que chez l’autre, le noir fait son apparition et se mêle à sa palette habituelle pour rehausser chaque teinte d’une profondeur nouvelle ».

« Parcours croisés » est la neuvième exposition que la Galerie Banque Populaire de Rabat accueille depuis son ouverture au public. Inaugurée en janvier 2017, celle-ci a pour mission première de contribuer significativement à la dynamique culturelle de la région de Rabat-Salé-Kénitra.