Rabat Business School (UIR) dans le classement 2023 du QS World University

Après le classement du Financial Times, Rabat Business School (UIR) intègre pour la deuxième année consécutive le classement QS World University Rankings 2023.

Accréditée par l’AACSB et classée dans le Top 100 mondial par le Financial Times, Rabat Business School de l’Université Internationale de Rabat poursuit son ascension en intégrant pour la deuxième année consécutive le prestigieux classement international QS World University Rankings 2023.

Quatre Masters de Rabat Business School ont été classés parmi les meilleurs au monde :

Master in Finance et Économie Appliquée – CCA

Master in Management (Programme Grande École)

Master in Strategic & Digital Marketing

Master in Supply Chain Management & Purchasing

Le classement tient compte de quatre critères de sélection et d’évaluation :

L’employabilité des diplômés La réputation de l’École auprès des entreprises Sa réputation internationale La diversité internationale du corps professoral

Le Classement QS World University Rankings est un classement annuel publié par Quacquarelli Symonds. Il s’agit d’un des trois classements les plus réputés à l’échelle internationale aux côtés des classements du Financial Times et de l’Université Jiao Tong de Shanghai.

QS se base sur des méthodes de collecte et d’analyse de données comparatives utilisées pour mettre en évidence les points forts des institutions.

« La présence de Rabat Business School dans les classements du Financial Times et de QS World s’inscrit dans notre vision qui consiste à devenir la référence mondiale des business schools en Afrique. Ces classements soulignent la qualité académique nos programmes de formation et de recherche, la dimension internationale de l’École ainsi que l’excellent niveau d’employabilité de nos diplômés » déclare Olivier APTEL, Directeur Général et Doyen de Rabat Business School.