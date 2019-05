Rabat: attention aux produits périmés pendant Ramadan

Un total de 5 tonnes et 482 Kg de produits reconnus périmés ou impropres à la consommation ont été retirées du circuit de commercialisation durant les dix premiers jours du mois sacré de Ramadan 1440 lors des opérations de contrôle réalisées par les agents relevant de la Direction régionale de Rabat-Salé-Kenitra de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).

Parmi les produits retirés figurent 2904 kg de viandes rouges et abats, 83 kg de viandes blanches, 23 kg de produits de charcuterie, 193 kg de lait et produits laitiers et 12 kg de miel, indique l’ONSSA dans un communiqué mardi.

Il s’agit aussi de 1734 kg de produits de la pêche, de 49 kg des oeufs de consommation, de 43 kg d’huiles alimentaires, de 73Kg de farines et dérivés, de 66 kg de dattes, de 3 kg de Thé et Café, de 74 kg de préparation sucrante et de 64 kg de conserves végétales, ajoute la même source.

Les brigades de contrôle ont réalisé en contrôle permanent et en commissions provinciales 442 sorties sur terrain durant lesquelles elles ont pu effectuer 1240 visites des différents points de vente, des unités de production et de restauration collective, indique le communiqué.

Les 2217 actes de contrôles réalisés à cette occasion ont permis de contrôler 3876 tonnes de divers produits alimentaires et ont donné lieu à l’établissement de 9 Procès-verbaux de prélèvements d’échantillons aux fins d’analyses, 05 Procès-verbal de constatations directes d’infractions et 1682 actions de sensibilisation en matière de production, de transformation, d’entreposage et de transport des produits alimentaires, d’étiquetages et du respect des conditions d’hygiènes de préparation, selon même source.

S.L; (avec MAP)