Rabat: Aksal lance une nouvelle enseigne avec des marques de luxe (VIDEO)

Aksal, leader marocain du retail, du luxe, des départements stores et des malls, annonce l’ouverture de sa première enseigne multi-marques à Rabat. Avec l’inauguration de sa boutique “Amazzin”, le groupe Aksal franchit une étape supplémentaire dans l’extension géographique de ses marques et sa stratégie de proximité avec ses clients.

Avec un positionnement autour de marques Premium accessibles, «Amazzin» rend désormais accessible dans la capitale un large éventail de marques Premium « Armani Exchange, Emporio Armani, Just Cavalli, La Martina et Polo Ralph Lauren » avec une offre allant du prêt à porter, chaussures et accessoires sont ainsi disponibles pour les femmes et pour les hommes.

Autre point fort : le nouveau store « Amazzin » est situé rue du 16 Novembre dans le quartier de l’Agdal, l’un des plus réputés de la capitale avec une concentration importante de boutiques de mode. Sur une superficie de 200 m2, il présente une décoration au design épuré et contemporain avec un agencement qui fait la part belle à une expérience client simplifiée.

L’enseigne « Amazzin » sera ouverte à partir de jeudi 4 juillet et qui proposera toute l’année des offres attractives, régulières et à la pointe de la tendance.