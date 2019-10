Rabat accueille à nouveau l’AFRICA IT EXPO

Placée sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI, et sous l’égide du ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique, la 4ème édition d’AFRICA IT EXPO, événement phare du secteur IT, se tiendra les 24 et 25 octobre, au Sofitel Jardin des Roses à Rabat.

Ce Business Forum international, organisé par l’APEBI, Fédération des Technologies de l’Information, des Télécommunications et de l’Offshoring, en partenariat avec l’AMDIE, Agence marocaine de développement des investissements et des exportations et l’ADD, Agence de développement digital, est entièrement dédié aux technologies de l’information.

AITEX s’inscrit désormais dans l’agenda annuel des événements incontournables pour les professionnels du secteur de l’IT.

Cette année, AITEX propose le plein de l’innovation, de technologies avancées, de conférences inspirantes et d’expériences inédites. La thématique choisie pour cette édition est : « Faire du Numérique une nouvelle ressource de l’AFRIQUE et un moteur de croissance ». Deux pays seront à l’honneur : la République du Congo et la République Populaire de Chine.

AITEX donnera l’occasion à tous les acteurs du continent et d’ailleurs pour débattre des dernières innovations du secteur IT et de leurs impacts économiques et sociétaux. Quatre thématiques principales seront abordées, à savoir: Citizen centric, Futur du Travail, Innovation inversée et DeepTech.

D’autres thématiques seront traitées sous forme de Workshops, telles que la « Blockchain », « Cybersécurité» ou encore “Digital Banking”.